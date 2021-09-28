İkinci Melek İpek vakası: Yaralanan koca hastanede öldü

İki çocuğuyla birlikte yaşayan Nuran Özdemir'in (46) kocası Ahmet Özdemir boşanma davası açtığı için farklı bir evde kalıyordu. Geçtiğimiz günlerde karısının Eyüpsultan'daki evine gelen Ahmet Özdemir, hakaretler savurarak eşine kapıyı açmasını söyledi.

KENDİSİNİ SAVUNMAK İÇİN ELİNE BIÇAK ALDI

SABAH'ın ulaştığı olayın detaylarına göre, kapıda ağır hakaretlerle komşuları rahatsız edeceğini düşünen genç kadın, kapıyı açınca darba uğradı. Başından kan aktığını gören kadın, kocasının saldırısından kurtulmak için mini buzdolabının üzerindeki bıçağı eline alarak rast gele etrafa savurmaya başladı. Bu sırada darp edilmeye devam edilen kadın evden kaçmak isterken kızının çığlıklarını duyunca geri döndü ve kocasını kanlar içinde buldu. Yeğenine polisi ve ambulansı aramasını söyleyen Nuran Özdemir yerde yatan eşine tampon yapmaya başladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet Özdemir hayatını kaybetti.

"BENİ İCRALIK YAPIP EVİ TERK ETTİ"

Gözaltına alınan Nuran Özdemir, polis merkezindeki ifadesinde, 15 yıllık eşinin kendisine boşanma davası açtığını, ikametinde 9 yaşındaki oğlu ve 14 yaşındaki kızıyla yaşadığını anlattı. Ahmet Özdemir'in 3 yıldır başka bir kadınla yaşadığını, birlikte yaşadıkları sırada da eve sürekli alkollü geldiğini ve kendisiyle çocuklarını darp ettiğini söyledi.

Eşinin iş yeri açarken ve araba alırken kendi bilgilerini kullandığını söyleyen genç kadın, kocası yüzünden borçlandığını bu nedenle icralık olduğunu söyleyerek, "Dün gece yine huzurumuzu bozmak için gelmeseydi bu olaylar olmayacaktı" dedi.

Emniyetten Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Nuran Özdemir, eşinin ölümünden dolayı çok pişman olduğunu, amacının öldürmek değil kendisini korumak olduğunu ifade etti. Nuran Özdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Öğrenci yurdu eleştirilerine yanıt veren Başkan Erdoğan, "Parkta yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Bunlar sözde öğrenci. Gezi Parkı olayı neyse bir başka versiyonudur. Hükümete geldiğimizde 190 olan yurt sayısını 774'e, 182 bin olan yatak kapasitesini 719 bine biz çıkardık." dedi.

ATAKAN IRMAK