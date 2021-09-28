Yurt sorunu yaşayana devlet şefkati: Valilik ve belediyelerde seferberlik

Yurtlara yerleşemeyen üniversite öğrencilerine kalacak yer bulunabilmesi için devletin tüm kurumları harekete geçti. Valilik ve belediyeler imanlarını seferber etti.

'YENİ YURTLAR DA YAPILIYOR'

GAZİANTEP: Toplam 10 bin 423 öğrenci kapasitesili yurtlara sahip olan kentte yurt başvurusu yapan öğrenci sayısı 7 bin 811. SABAH'a konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Yeni faaliyete aldığımız bin 412 kişilik kız yurdumuzla birlikte yerleştirdiğimiz öğrenci sayısı 6 bin 373'e ulaştı. Hiçbir kız öğrencimiz yedekte beklememektedir" dedi. Yedekteki bin 438 erkek öğrenci Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce misafir ediliyor.

KAYSERİ: Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise, kentte yurt sıkıntısının olmadığını ve gereklilik halinde valilik imkanlarının, misafirhanelerinin gençlerin hizmetinde olduğunu dile getirdi. KYK bünyesinde 2 bin yataklı yeni yurt yapılırken, 3 bin yataklı bir yurdun yapımı için çalışmalar sürüyor.

KONYA: Kentte açıkta kalan öğrenci yok. Devletin bütün imkanları öğrenciler için seferber edilmiş durumda. Konya Büyükşehir Belediyesi, KYK başvurusu yapıp yedekte kalan ve kalacak yer sorunu yaşayan üniversite öğrencileri misafirhanelerde ve otellerde misafir ediyor.

AFYONKARAHİSAR: SABAH'a konuşan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ise, "Öğrencilerimiz geldiğinde onları misafir edecek yeteri kadar yurdumuz mevcut" dedi.

SAMSUN Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Hiçbir öğrenci barınma sorunu yaşamayacak. Aileler merak etmesin. Çocukları sıcak yuvalarında okuyacak" dedi.

'MİSAFİRHANELER KAPISINI AÇTI'

TUNCELİ Valiliği atıl vaziyette bulunan yurt binalarını faaliyete geçirerek toplamda 270 öğrenciyi sıcak bir yuvayla buluşturdu.

İZMİR: İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kamu kurum ve kuruluşların misafirhaneleri, öğretmenevleri ve polis moral eğitim merkezleri gibi alanların ücretsiz olarak bir ay öğrencilere tahsis edildiğini söyledi.

ŞANLIURFAValisi Abdullah Erin ise öğrencilerin kamu misafirhanelerinde kalabileceği müjdesini verdi.

5 YILDIZLI OTEL GİBİ YENI YURT

KOCAELİ: "Yurt sorunumuz yok" diyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Umuttepe Yerleşkesi'nde inşaatı tamamlanan 968 yatak kapasiteli Kız Öğrenci Yurdunu da önümüzdeki hafta açmayı planladıklarını kaydetti.

NİĞDE: Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yurtların yeterli olduğunu ancak her ihtimale karşı öğrencilerin mağdur olmaması için destek olacaklarını açıkladı.

ORDU: Kente gelen üniversite öğrencileri Ordu Valiliği'nce otellerde misafir ediliyor. Vali Tuncay Sonel şu ana kadar 340 öğrencinin otellere yerleştirildiğini açıkladı.

SİVAS Belediyesi de öğrencileri, yurtlara yerleşinceye kadar misafirhaneler ve otellerde konaklatacaklarını duyurdu.

MUĞLA: 5 yıldızlı otel konforundaki 2 bin 24 kapasiteli yeni bir yurt önümüzdeki günlerde öğrencilerin hizmetine açılacak.

GİRESUN Valisi Enver Ünlü, üniversite öğrencilerini uygulama otelinde ve Gümrük Kompleksinde ağırlayacağını açıkladı.

KORAY TAŞDEMİR