Proje Müdürü'nün ne karşılığında bilgileri sattığı ortaya çıktı

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki kritik projelerin ihale bilgilerini yabancı firmalara sızdıran ve hakkında 35 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski proje müdürü Y.H.Ö'nün, M.S.A'nın ve E.Ö'nün istekleri doğrultusunda kendilerine bilgi verdiği değerlendirilmesi yapıldı.

Tape kayıt tutanaklarının girdiği dosyada Y.H.Ö, M.S.A'nın şirketi lehine Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki işlere müdahil olduğundan ve işlerini takip ettiğinden dolayı karşılığında da maddi menfaat temin etmek için 'Uzak Doğu'ya gitmek istiyor deseydin" şeklinde konuşmalar yaptığı kaydedildi.

M.S.A'nın masraflarını karşılamak üzere kendisini gezi amaçlı yurtdışına göndermesini E.Ö'den talep ettiği, kahvaltı, yemek ve alkol gibi isteklerde bulunarak Y.H.Ö'nün kendisine maddi menfaat temin ettiği değerlendirilmesi yapıldı.

Dilhan Dumanoğlu