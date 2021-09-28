Orak tutan eller artık neşter tutuyor

Osmaniye'nin Kadirli İlçesi Yukarıçıyanlı Köyünde ilkokul mezunu çiftti bir anne babanın oğlu olan Oğuzhan Semercioğlu, hayallerinin peşinden giderek kalp damar cerrahı oldu. Yaz tatillerinde tarlada orakla ekin biçip, lokantada garsonluk yapan bir taraftan da üniversiteye hazırlanan Semercioğlu, tarladan kalp damar cerrahlığına olan yolculuğunu SABAH'a anlattı.

"OKULA GİTMEK İÇİN 8 KİLOMETRE YÜRÜYORDUM"

Çiftçilik yapan babası İsmail Semercioğlu'nun ilkokul mezunu olduğunu belirten Oğuzhan Semercioğlu, başarıya babasının kendisine verdiği öğütlerle ulaştığını söyledi. Zor şartlarda okuduğunu belirten Semercioğlu; "Benim annem babam ilkokul mezunu. 5 kardeş köy ilkokuluna gittik. Okulumuz köyden 4 kilometre uzakta ve tepedeydi. Okul için her gün derelerden geçip ekinlerin içerisinden yürüyüp 8 kilometre yol kat ediyorduk. Okula gittiğimizde tamamen ıslanıyorduk. Babam sürekli bize 'Biz okuyamadık ama siz okuyacaksınız. Sizin elleriniz bizim gibi tırpan, orak, kürek değil kalem tutacak' derdi" diye konuştu.

TARLADAN CERRAHLIĞA

Orakla ekin biçtiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kalp Damar Cerrahı Oğuzhan Semercioğlu'na binlerce beğeni ve yorum yapıldı. Babasıyla tarlada ekin biçerken çekilmiş videosunun altına " Orak tutan bu ellerim bir gün gelir neşter tutar" notunu eklediğini belirterek, "Babam okumaktan başka çaremizin olmadığını bize söylüyordu. Bende kendi kendime söz verdim. Tıp fakültesini kazandıktan sonra da babama yardıma gidiyordum. Bu videoyu sosyal medyada paylaşmıştım. Asla vazgeçmedim, okulumu bitirdim, hayallerimin peşinden giderek sonunda cerrah oldum. Şimdi İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp damar cerrahı olarak görev yapıyorum. Yıllar önce dediğim gibi bir zamanlar orak tutan ellerim artık neşter tutuyor. Ne mutlu bana ki böyle bir baba ve annenin oğluyum. Büyüyünce daha iyi anladım ki, asıl okul insanın ailesiymiş. İlkokul mezun babam sayesinde şuan cerrahlık yapıyorum" diye konuştu.

Semercioğlu; "Çocukluktan beri hayalim cerrah olmaktı. Yazları babama tarlada yardım ettim kimi zamanda kardeşlerimle birlikte lokantada garsonluk yaptım. Babam cebindeki son 5 kuruşunu bize verir parası olmasa bile borç bulup bize gönderirdi. Bu zorluklar beni daha çok kamçıladı. İlkinde kazanamasam da pes etmeyip ikinci girişimde tıp fakültesini kazandım. Babamın emeklerini boşa çıkarmamak için çok çalıştım" dedi.

Ali Altuntaş