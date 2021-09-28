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Halka arzda çifte rekor

Hisse senedi piyasasında halka açılan şirket sayısında ve elde edilen gelirde rekor kırıldı. 38 şirket 16.2 milyarlık hisse satışı yaptı. Yılın geri kalanında yaklaşık 25 şirketin daha halka açılması bekleniyor

Kaynak : Sabah
Eklenme : 28 Eylül 2021 09:15
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Halka arzda çifte rekor

Borsa İstanbul'da 2021'de hem halka açılan şirket sayısında hem de TL bazında elde edilen gelirde tarihi rekora imza atıldı. Hisse senedi piyasasında bu yıl şu ana kadar 38 şirket halka açıldı. Böylece 1 yıl içerisinde halka açılan en yüksek şirket sayısına ulaşıldı. Yılın geri kalanında da en az 25 şirketin halka açılması planlanıyor.

16.3 MİLYAR TL GELİR ELDE EDİLDİ

Bu yıl halka açılan 38 şirket 16.3 milyar TL kaynak temin ederken, bu halka arzlara gelen talep 109.8 milyar liraya ulaştı. Halka arz büyüklüğünde TL bazında da rekor kırılmış oldu. Analistler, yılın geri kalanında beklenen halka arzlarla bu rakamın 30 milyar liraya ulaşmasını bekliyor. Bu yıl ayrıca bedelli sermaye artırımları ile 12.6 milyar TL kaynak temin edildi.

Bu yılın en büyük üç halka arzını 1 milyar 877 milyon TL ile Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 1.7 milyar TL ile Başkentgaz ve 1.3 milyar TL ile Aydem gerçekleştirdi. Yapılan halka arzlarda, en fazla yatırımcıya ulaşan şirket Qua Granit oldu. Şirket hisseleri toplam 846 bin yatırımcıya satıldı. Bu şirketi 810 bin yatırımı ile Galatawind, 772 bin yatırımcı ile Tureks, 689 bin yatırımcı ile Matriks izledi. Halka arz edilen şirketlere yatırım yapan yatırımcılar da kazançlı çıktı.

GETİRİDE ENDEKSİ SOLLADI

Borsada ana endeks yılbaşından bu yana yüzde 6.2 düşerken, en fazla değer kazanan endeks yüzde 84.3 ile halka arz endeksi oldu. Halka açıldıktan sonra en fazla yükselen hisse senedi yüzde 461 ile Penta oldu. Bu hisseyi yüzde 266 ile YEO Teknoloji, yüzde 225 ile Cante, yüzde 184 ile Başkentgaz, yüzde 160 ile Selva izledi. Halka arzdan bu yana en çok düşen hisse senedi ise yüzde 32 ile Aydem oldu. Aydem'in yanı sıra Naturel Gaz, Turex, Gwind, Kalekim ve Ünlü de yatırımcısına zarar ettirdi.

HİSSE VARLIĞI 1 YILDA % 52 BÜYÜDÜ

TSPB'nin finansal piyasa özet verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin (yerli yatırımcılar) finansal varlıkları son bir yılda yüzde 19.4 oranında artarak, 2021 yılı ağustos sonunda 5.9 trilyon lirayı aştı. TSPB özet verilerine göre, yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları ise son 1 yılda yüzde 52 artarak, 413.5 milyar liraya çıktı. Verilere göre, son bir yılda yerli yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde yıllık bazda en yüksek artış, özel sektör Eurobond varlıklarında yaşandı. Yerli yatırımcıların özel sektör Eurobond varlıkları döviz kurundaki artışın da etkisiyle son bir yılda yüzde 63 oranında artarak 111 milyar lira oldu. Varlığa dayalı menkul kıymet ve varlık teminatlı menkul kıymet varlıkları ise bir yılda yüzde 55 artarak 37.3 milyar liraya çıktı. Yerli yatırımcıların döviz tevdiat hesaplarındaki varlıkları son bir yılda yüzde 23.8 artarak 2021 ağustos sonu itibarıyla 1 trilyon 974 milyar liraya, TL mevduatları ise yüzde 15.2 artarak 1 trilyon 723 milyar liraya çıktı.

YABANCI DA İLGİLİ

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından açıklanan 2021 yılı ağustos ayı özet finansal piyasa verilerine göre, geçen yıl ağustos ayı sonu itibarıyla 527.3 milyar lira olan yabancı yatırımcıların finansal varlıkları, son bir yılda yüzde 7.9 oranında artarak, Ağustos 2021'de 569.2 milyar liraya yükseldi. TSPB verileri aylık olarak incelendiğinde, yılbaşından itibaren düşüşe geçen yabancı yatırımcıların finansal varlıklarında, nisan ayında başlayan artış, ağustosta bir miktar daha artarak sürdü. Veriler, yabancı yatırımcıların finansal varlıklarında temmuz ve ağustosta yaşanan artışın, hisse senedi varlıklarındaki büyümeden geldiğini gösteriyor. TSPB tarafından açıklanan verilere göre, yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıkları, ağustos ayında bir önceki aya göre 15 milyar lira (yüzde 5.3) artarak 298.9 milyar liraya çıktı.

YATIRIMCI SAYISI İKİYE KATLANDI

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre, hisse senedi piyasasında yerli yatırımcı sayısı son 1 yılda önemli ölçüde arttı. Ağustos 2020'de 1 milyon 682 bin olan yerli yatırımcı sayısı, 2021'in aynı ayında 2 milyon 384 bine çıktı. Halka arzlara katılımın etkisiyle son 1 yılda yerli yatırımcı sayısındaki artış 702 bine ulaştı. Yerli yatırımcı sayısı, 2019 yıl sonuna göre ise 1 milyon 191 bin kişi arttı. Yerli yatırımcı sayısında 2019 sonuna göre 2 kat artış yaşanmış oldu.

OKTAY ÖZDABAKOĞLU

#halka arz# rekor

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