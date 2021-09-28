8 üründen biri sorunlu çıktı

SIFIR TAKLİT VE TAĞŞİŞ

Taklit ve tağşişcilerle mücadele kapsamında gıda güvenilirliği alanındaki olası risklerin tespiti yapılarak bu konularda uluslararası standartların gözetildiği, bağımsız, tarafsız, şeffaf ve bilimsel esaslara göre yürütülen risk değerlendirmesi çalışmaları yapılacak. Tüketicilerin gıdaları güvenilir bir şekilde nasıl tüketeceklerini bilmeleri ve bu yönde bilinçlendirilmeleri hedeflenecek. Bu yıl taklit ve tağşişle mücadele kapsamında önemli düzenlemeler yapan bakanlık, geçtiğimiz yıl denetimi yapılan ürünlerde yüzde 11.5'unda gıda kodeksine aykırılık tespit ederken, bu yıl genelinde de bu oranın yüzde 12 olmasını tahmin ediyor. Yani denetimi yapılan her 8 üründen biri sorunlu çıkarken, bakanlık bu yıl devreye giren ve yüksek cezalar öngören düzenleme sayesinde bu oranı 2023'te sıfıra indirmeyi amaçlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik'le taklit veya tağşiş fiilini işleyenlerden ilk ihlalde 54 bin 555 liradan az olmamak ve 545 bin 550 lirayı aşmamak kaydıyla yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanacak. Fiilin 3 yıl içinde tekrarlanması durumunda 109 bin 110 liradan az olmamak ve 1 milyon 91 bin 100 lirayı aşmamak kaydıyla idari para cezası kesilecek.

SUÇ DUYURUSUNDA- BULUNULACAK

Fiil 3 yıl içinde ikinci kez tekrarlanırsa Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacak. 3 yıl içinde ikinci kez yapılırsa, 218 bin 220 TL ile 2 milyon 182 bin 200 TL arasında idari para cezasına hükmedilecek.

BARIŞ ŞİMŞEK