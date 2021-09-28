8 üründen biri sorunlu çıktı

AYM, bekara konut hakkı verilmemesini hak hilali saydı

AYM, bekara konut hakkı verilmemesini hak hilali saydı
Eylemlere katılan 310 öğrenci 'yurt başvurusunda' bulunmamış

Eylemlere katılan 310 öğrenci 'yurt başvurusunda' bulunmamış
Silahla atış açtı, bekçilerin silahından çıkan mermiyle öldü

Silahla atış açtı, bekçilerin silahından çıkan mermiyle öldü
YÖK pedagojik formasyona dair usul ve esasları yayımladı

YÖK pedagojik formasyona dair usul ve esasları yayımladı
Ulaştırma eski bakanı, akrabalarına çifte maaş bağlatmış!

Ulaştırma eski bakanı, akrabalarına çifte maaş bağlatmış!

3'ü aktif görevde 13 mühendis dahil 26 FETÖ gözaltısı

3'ü aktif görevde 13 mühendis dahil 26 FETÖ gözaltısı
Kavcıoğlu, faiz kararı sonrası konuştu... Karar Erdoğan'ın mı?

Kavcıoğlu, faiz kararı sonrası konuştu... Karar Erdoğan'ın mı?
Üniversitelerde PCR kuyruğu uzuyor

Üniversitelerde PCR kuyruğu uzuyor
Korona ile mücadelede kış planı... 2 önemli adım

Korona ile mücadelede kış planı... 2 önemli adım
5 Kamu Kurumu toplamda 373 personel almak için ilana çıktı

5 Kamu Kurumu toplamda 373 personel almak için ilana çıktı

Marketlerin bir oyunu daha ortaya çıktı! Bu nasıl indirim?

Marketlerin bir oyunu daha ortaya çıktı! Bu nasıl indirim?
Kantincilerden 'okul gıdası' tepkisi: Logolu ürün yok ki satalım

Kantincilerden 'okul gıdası' tepkisi: Logolu ürün yok ki satalım
Prof. Dr. Budayıcıoğlu hakkında zorla getirme kararı

Prof. Dr. Budayıcıoğlu hakkında zorla getirme kararı
Ordulu öğretmen, 'dünyanın en iyi 50'si' listesine girdi

Ordulu öğretmen, 'dünyanın en iyi 50'si' listesine girdi
Keçiören Belediyesi'ne ait araçta 3 kilo esrar yakaladı

Keçiören Belediyesi'ne ait araçta 3 kilo esrar yakaladı

Dr. Birinci: Kare kodu olmayan PCR testleri geçerli değil

Dr. Birinci: Kare kodu olmayan PCR testleri geçerli değil
Pfizer, Kovid-19 ilacının denemelerine başladığını açıkladı

Pfizer, Kovid-19 ilacının denemelerine başladığını açıkladı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Öğrencisine kötü davranan öğretmene soruşturma başlatıldı

Öğrencisine kötü davranan öğretmene soruşturma başlatıldı
Erdoğan: Parklarda, banklarda yatanlar sözde öğrenci

Erdoğan: Parklarda, banklarda yatanlar sözde öğrenci

Diyanet'ten 'yapay ete cevaz verildi' iddialarına yalanlama

Diyanet'ten 'yapay ete cevaz verildi' iddialarına yalanlama
Validen uyarı: 2 doz Sinovac kesinlikle koruyucu değil

Validen uyarı: 2 doz Sinovac kesinlikle koruyucu değil
Öğretmenden, annesini isteyen öğrenciye azar... 'Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?

Öğretmenden, annesini isteyen öğrenciye azar... 'Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?
6 Kamu Kurumu çok sayıda personel almak için ilana çıktı

6 Kamu Kurumu çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Son 3 gün! Yapılandırmada yüzde 90'ı siliniyor

Son 3 gün! Yapılandırmada yüzde 90'ı siliniyor

Bakan Gül: Reform adımları atmaya devam edeceğiz

Bakan Gül: Reform adımları atmaya devam edeceğiz
Üniversitede sosyal mesafesiz bedava köfte ekmek kuyruğu

Üniversitede sosyal mesafesiz bedava köfte ekmek kuyruğu
Erdoğan: Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz

Erdoğan: Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz
Vali açıkladı: Çorum'da kaç sınıf karantinada?

Vali açıkladı: Çorum'da kaç sınıf karantinada?
774 bin TL'lik ciro yapan MEM'in elinde 500 bin TL'lik iş daha var

774 bin TL'lik ciro yapan MEM'in elinde 500 bin TL'lik iş daha var
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

8 üründen biri sorunlu çıktı

BEŞ büyük zincir markete yönelik fahiş fiyat incelemesi başlatılırken, bir yandan da vatandaşa sahte gıda satarak sağlıklarıyla oynayanlara karşı ciddi tedbirler alınıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenirliliğini sağlamaya yönelik faaliyetler için bu yıl 750 milyon lira bütçe ayırdı. Bu kapsamda özellikle okullarda gıda güvenliğine yönelik uygulamaları geliştirmek amacıyla eğitimler yapılacak.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 28 Eylül 2021 09:30
Yazdır
8 üründen biri sorunlu çıktı

SIFIR TAKLİT VE TAĞŞİŞ

Taklit ve tağşişcilerle mücadele kapsamında gıda güvenilirliği alanındaki olası risklerin tespiti yapılarak bu konularda uluslararası standartların gözetildiği, bağımsız, tarafsız, şeffaf ve bilimsel esaslara göre yürütülen risk değerlendirmesi çalışmaları yapılacak. Tüketicilerin gıdaları güvenilir bir şekilde nasıl tüketeceklerini bilmeleri ve bu yönde bilinçlendirilmeleri hedeflenecek. Bu yıl taklit ve tağşişle mücadele kapsamında önemli düzenlemeler yapan bakanlık, geçtiğimiz yıl denetimi yapılan ürünlerde yüzde 11.5'unda gıda kodeksine aykırılık tespit ederken, bu yıl genelinde de bu oranın yüzde 12 olmasını tahmin ediyor. Yani denetimi yapılan her 8 üründen biri sorunlu çıkarken, bakanlık bu yıl devreye giren ve yüksek cezalar öngören düzenleme sayesinde bu oranı 2023'te sıfıra indirmeyi amaçlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik'le taklit veya tağşiş fiilini işleyenlerden ilk ihlalde 54 bin 555 liradan az olmamak ve 545 bin 550 lirayı aşmamak kaydıyla yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanacak. Fiilin 3 yıl içinde tekrarlanması durumunda 109 bin 110 liradan az olmamak ve 1 milyon 91 bin 100 lirayı aşmamak kaydıyla idari para cezası kesilecek.

SUÇ DUYURUSUNDA- BULUNULACAK

Fiil 3 yıl içinde ikinci kez tekrarlanırsa Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacak. 3 yıl içinde ikinci kez yapılırsa, 218 bin 220 TL ile 2 milyon 182 bin 200 TL arasında idari para cezasına hükmedilecek.

BARIŞ ŞİMŞEK

#denetim# ürün# sorunlu

Bu Habere Tepkiniz

Emekli veya çalışan memurlar, 'dul aylığı' alabilir mi?

Emekli veya çalışan memurlar, 'dul aylığı' alabilir mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurların emekli olması veya çalışması dul aylığı almaya engel midir?
Resmi yazı yazarken dikkat edilmesi gerekenler

Resmi yazı yazarken dikkat edilmesi gerekenler

Her düzeyde devlet memuru, işine hakimiyetinin temsili olan resmi yazı hazırlamanın inceliğine hakim olmalı ve kurgusuna hassasiyet gösterilmelidir.
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Görev tahsisli konutların 'ısınma giderlerini' kim karşılar?

Görev tahsisli konutların 'ısınma giderlerini' kim karşılar?

Sayıştay Başkanlığı, rektöre tahsis edilen konutun gaz bedelinin üniversite bütçesinden karşılanamayacağını belirtti
15 bin öğretmen atama başvurusu başladı

15 bin öğretmen atama başvurusu başladı

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri bugün başladı. Başvurular 8 Ekim'e kadar sürecek.
2021 KPSS lisans ve öğretmenlik branş bazında sıralamaları yayımlandı

2021 KPSS lisans ve öğretmenlik branş bazında sıralamaları yayımlandı

ÖSYM, 2021 KPSS lisans ve öğretmenlik branş bazında sıralamaları yayımladı
2020 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim branş bazında sıralamalar güncellendi

2020 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim branş bazında sıralamalar güncellendi

ÖSYM, 2020 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim branş bazında sıralamaları güncelledi.
Memurlar siyasi parti toplantısına katılabilir mi?

Memurlar siyasi parti toplantısına katılabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, salt siyasi parti toplantısına katılma eyleminin, "siyasi parti yararına fiilen faaliyette bulunmak" eylemi kapsamında değerlendirilmesine hukuken olanak bulunmadığından, verilen disiplin cezasını iptal eden yerel mahkeme kararını onadı.
YÖK ulusal düzeyde aramadığı kaliteyi uluslararası düzeyde aramaya başladı!

YÖK ulusal düzeyde aramadığı kaliteyi uluslararası düzeyde aramaya başladı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı uluslararası öğretim elemanı istihdamında aradığı kalite arayışını yükseköğretimin geneline yaymalı!
PCR testi pozitif çıkan memurun özel hizmet tazminatından kesinti yapılır mı?

PCR testi pozitif çıkan memurun özel hizmet tazminatından kesinti yapılır mı?

Testi pozitif çıkan öğretmen 14 günlük karantinanın ücretini alabilir mi?, Raporlu memurun maaşından kesinti yapılır mı?
Muska yazmak disiplin suçu mudur?

Muska yazmak disiplin suçu mudur?

Danıştay 12 Dairesi, zaman zaman muska yazdığını kabullenen imam hatip olarak görev yapan davacının eylemine uygun bir disiplin cezasıyla cezalandırılması gerektiği açık olmakla birlikte, para karşılığı yaptığının açık ve net olarak ortaya konulamaması hususu da dikkate alınarak görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptal edilmesinin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
TMSF, Fon uzman yardımcısı 7 personel alacak

TMSF, Fon uzman yardımcısı 7 personel alacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 7 (Yedi) adet Fon Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 19 kasım 2021
Konya Ovası'ndaki yüzey yarıkları yerleşim yerlerine ulaştı

Konya Ovası'ndaki yüzey yarıkları yerleşim yerlerine ulaştı

Obruk oluşumunun sıklıkla görüldüğü Konya'da, yer altı su seviyesindeki azalmaya bağlı yüzeyde oluşan, kilometrece uzunlukta ve yer yer 50 santimetre açıklığındaki yarıklar, Tuzlukçu ilçesinde yerleşim yerlerini tehdit ediyor.
Samsun Bafra Belediyesi 27 memur alacak

Samsun Bafra Belediyesi 27 memur alacak

Samsun Bafra Belediyesi 27 memur alacak. son başvuru tarihi 12 Kasım 2021.
40 yaşın altındakiler felaketlerle dolu bir hayata hazır olmalı

40 yaşın altındakiler felaketlerle dolu bir hayata hazır olmalı

Belçika?da yapılan yeni bir araştırma, 2020 yılından sonra doğan çocukların yaşamları boyunca büyükanne ve büyükbabalarından 7 kat daha fazla aşırı sıcak hava dalgası ve diğer iklim felaketlerine maruz kalacağını gösterdi.