5 Kamu Kurumu toplamda 373 personel almak için ilana çıktı
Sahil Güvenlik Komutanlığı, TMSF, Diyanet, Bafra Belediyesi ve Kıyı Emniyeti çok sayıda personel alım ilanı yayımladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 askeri personel alacak. Başvurular 21 ila 30 eylül 2021 arası yapılacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 askeri personel alacak
TMSF, Fon uzman yardımcısı 7 personel alacak
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 7 (Yedi) adet Fon Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır.
Son başvuru tarihi 19 kasım 2021
TMSF ilanı detayları için tıklayınız
Samsun Bafra Belediyesi 27 memur alacak
İlanın son başvuru tarihi 12 Kasım 2021
Bafra Belediyesi ilanı detayları için tıklayınız
Diyanet İşleri Başkanlığı 30 öğretmen alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 30 öğretmen almak için ilana çıktı. Başvurular 11 Ekim'de sona erecek.
Diyanet İşleri ilanı detayları için tıklayınız
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 9 İşçi Alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından birinden mezun olmuş 9 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 11 ekim 2021
Kıyı Emniyeti ilanı detayları için tıklayınız
DAHA ÖNCE YAYIMLANAN İLANLARA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ4 Kamu Kurumu çok sayıda personel almak için ilana çıktı 7 Kamu Kurumu 121 personel almak için ilana çıktı