Instagram'ın yeni versiyonu kaldırılıyor

Facebook'un bünyesindeki Instagram, son dönemde gündemden düşmeyen skandalların ardından dikkat çekici bir karar aldı.

Wall Street Journal'ın geçen haftalarda yayınladığı belge ve iç yazışmalarda Instagram'ın gençler üzerinde negatif etkileri olduğu ortaya çıkmış ve bu durumun başta Facebook kurucusu Mark Zuckerberg olmak üzere bütün şirket tarafından bilindiği ifşa edilmişti.

Facebook ve Instagram'a tepkiler artarken, bugün şirket bir açıklama yaptı. Facebook bünyesindeki şirket yapılan açıklamada "13 yaşından küçük çocuklar için geliştirdiğimiz 'Instagram Kids' (Instagram Çocuk) projemizin çalışmalarını durduruyoruz" ifadesiyle gelişmeyi duyurdu.

Geçen hafta başlayan tartışmaların ardından ABD'li siyasetçiler ve çocuk hakları dernek ve kuruluşları şirketin bu projeyi bırakması çağrısında bulunmuştu. Yetkililer, "Instagram, internette çocukları korumak için anlamlı adımlar atmayı başaramadı" açıklamasını yapmıştı.

Instagram resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Instagram Çocuk programımızın doğru şey olduğuna inanıyoruz fakat şu an işimizi durduruyoruz. Gerçekte çocuklar zaten internette ve biz onların yaşına uygun deneyimler tasarlamanın ebeveynlere şu anki durumdan daha hizmet edeceğimize inanıyoruz" denildi.