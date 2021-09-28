Bisikletliye indirim ve kapalı park alanı

İstanbulkart ile entegre şekilde çalışan kapalı ve korunaklı bu park yerleri, ilk etapta belirlenen öncelikli aktarma merkezlerinde açılacak. Park alanına en fazla 10 bisiklet park edilebilecek. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, "Park yerleri dışarıdan bakıldığında kutu gibi görünüyor. Girişleri İstanbulkart ile olacak. Örneğin Kadıköy Meydanı'na bisikleti ile gelen vatandaşımız, İstanbulkart ile kapısını açacak ve bisikletini park edebilecek" dedi.

Milliyet'ten Gülden ÇOKTAN'ın haberine göre: 2 bin 500 park demirinin okul çevrelerine konulacağını belirten Cihan, "50 tane tamir istasyonumuz var. Bir ay sonra belirlenen noktalara konulacak. Vatandaşımız, ücretsiz olarak bu istasyonlardan yararlanacak. Paylaşımlı olarak sadece 3 bin bisiklet var. Bu sayının 20 bin olması, sistemin tüm kente yayılması gerekiyor. Metrobüsten inip otobüse bindiğinizde aktarma indirimi alınıyorsa aynı şekilde bisiklete binip ardından otobüse binildiğinde de bir aktarma indirim sistemini çok yakında hizmete alacağız" ifadelerini kullandı.