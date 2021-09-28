Basın meslek örgütlerinden çağrı: Sosyal medya yasa tasarısı açıklansın!

Milliyet'ten Çiğdem YILMAZ'ın haberine göre: Kamuoyunda yeni bir sansür yasasına dönüşeceği, gazetecilik faaliyetini de kapsayacağı değerlendirmeleri yapılan sosyal medya tasarıyla ilgili Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye Yayıncılar Birliği, PEN Yazarlar Derneği ve Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Temsilciliği dün Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde toplantı yaptı. 'Haberin serbest dolaşımını engelleyecek yeni düzenlemelerin yaratacağı sorunlar' adlı toplantıda, iktidarın sosyal medya tasarısını gizli kapaklı hazırladığı ve kamuoyuna yeterli bilgilendirme yapılmadığı eleştirisinde bulunudu.

'Herkes düşman'

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, "Bu metni hazırlarken her zaman bir şeyler sızardı ancak bu defa çok kapalı çalışmışlar. İktidar kendisini eleştiren herkesi düşman sayıyor. Bu yasa tasarısını Meclis'ten geçirmeyeceklerini inanıyorum" dedi.

Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner de internet erişiminin bir insan hakkı olduğunu, bunun cezaya dönüşmemesi gerektiğini belirtti, "Düşünce ve ifade özgürlüğü vazgeçilmez" dedi.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de, "Bizi sansür ve otosansüre götürecek her türlü yasaya karşıyız" ifadelerini kullandı.