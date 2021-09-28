Hayalet plakalar trafiği mi tıkıyor?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'daki servis araçları sıkıntısına ilişkin, "Boş servis plakaları, dolu trafiğin sebebi. İTO olarak önerimiz seferde olmayan 5 bin plaka için 31 Aralık 2021'e kadar süre konulsun. Bu tarihten sonra hala çalışmayan plakalar kapatılsın ve bu plakalar yeni başvurulara açılsın" dedi. Servis kıtlığı nedeniyle özel araçların daha fazla kullanıldığı belirtiliyor.

Yaptığı açıklamada İstanbul'da servis araçları konusunda sıkıntılar yaşandığını belirten Avdagiç bunun üç temel sebebi bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Plaka tahsis yöntemi, bir rant kapısı değil, bu bir iş kapısı. Servis sıkışıklığının temel nedeni aktif olmayan plakalar. İkincisi çalışma saatleri. Okul ve işyeri çıkışları aynı saatlere denk geldiği için servis kapasitesi yetmiyor. Kademeli saat uygulamasının dışına çıkıldığı için, herkes kendi saat düzenlemesini yapıyor. Sabah saatlerindeki bu yoğunluğu dağıtmamız lazım. Servis araçları, hem fabrika hem okula aynı anda hizmet veremiyor. Üçüncüsü de sürücü temini noktasında sıkıntı var."

İstanbul'da 50 bin servis aracı bulunduğu bilgisini veren Avdagiç, bu araçların 18 bininin okul aracı olarak, kalan bölümünün ise personel taşımacılığında kullanıldığını bildirdi.

'Çalışmayan kapansın'

Avdagiç, servis plakasının arzının kısıtlı olduğunu belirtti. İstanbul'da ister aracını sattıkları için, ister başka iş yaptıkları için sisteme entegre olmayan okul ve personel servis plakalarını, en hızlı şekilde araçlarla buluşturmak zorunda olduklarını ifade eden Avdagiç, şunları kaydetti:

"50 bin plaka bile zor yetiyor. Araçla buluşmayan, içinde öğrenci ya da personel olmayan bir tane servis plakası bırakma lüksümüz yok. Boş servis plakaları, dolu trafiğin sebebi. İTO olarak önerimiz seferde olmayan 5 bin plaka için 31 Aralık 2021'e kadar süre konulsun. Bu tarihten sonra hala çalışmayan plakalar kapatılsın ve bu plakalar yeni başvurulara açılsın."