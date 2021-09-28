3'ü aktif görevde 13 mühendis dahil 26 FETÖ gözaltısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY'nin savunma sanayi alanındaki örgütlenmesine yönelik soruşturmada 13, emniyet mahrem yapılanması soruşturmasında 13 olmak üzere toplam 26 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildi.

3'Ü AKTİF GÖREVDE 13 MÜHENDİSE GÖZALTI

Ankara'da FETÖ'nün savunma sanayii yapılanmasına yönelik MİT destekli soruşturma kapsamında aralarında daha önce TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN gibi kurumlarda çalışan 3'ü aktif görevde 13 mühendis hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu yürüttü. Terör örgütünün savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresi için MİT Başkanlığıyla koordineli çalışma yürütüldü.

Büfe, ankesörlü hatlardan örgüt sorumluları ile haberleştikleri tespit edilen, aralarından birinin ByLock kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

10'u ilişiği kesilmiş mühendis

Daha önce savunma sanayi alanında faaliyet gösteren TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı gibi kurum ve kuruluşlar bünyesinde çalışan ve ilişiği kesilen 10 şüpheli ile 3'ü aktif görevde olan 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Devlet sırrı projelerde yer almadılar

Şüphelilerin çoğunluğunun elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, havacılık ve uzay, uçak mühendisi olduğu öğrenildi.

Örgütün savunma sanayi kuruluşlarına sızmış mensuplarının, devlet sırrı kapsamında yürütülen projelerde görev almadıkları belirtildi.

SOHBET ABLALIĞI YAPAN 13 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Ayrıca örgütün emniyet teşkilatına sızmış mahrem yapılanması içerisindeki polis eşlerine "sohbet ablalığı" adı altında örgütsel toplantı yaptıkları tespit edilen, HTS analiz çalışmaları sonucu ByLock kullandıkları anlaşılan 13 diğer şüpheli için de gözaltı kararı çıkarıldı.

- Emniyet ekipleri gözaltına aldı

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, şüphelilerin yakalanmaları ve Başsavcılığa sevklerine yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülüyor.

Şu ana kadar savcılığın, hakkında gözaltı kararı verdiği 26 kişiden 5'i TEM, 6'sı ise Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.