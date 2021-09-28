Şehre inen yaban domuzlarını elleriyle beslediler
Muğla'nın Fethiye ilçesinde aç kalan yaban domuzları şehre indi. Çöpleri karıştıran domuzları, vatandaşlar elleri ile besledi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 28 Eylül 2021 09:03
Fethiye'de son zamanlarda aç kaldıkları için şehir merkezine inen yaban domuzları, çöpleri karıştırdı.
Duruma duyarsız kalmayan vatandaşlar, çöpte yiyecek arayan domuzları elleri ile besledi.
Onlarca domuz kendilerine atılan yemekleri iştahla yerken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.