Hürriyet Gazetesi köşe yazarlarından Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısından, AK Parti'nin MKYK ve MYK üyelirinin heyetler halinde bölgelerde yapmış olduğu gözlemlerinin sonucunu paylaştı.

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

ERDOĞAN'A SUNULAN RAPORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan raporlarda da bu durum ön planda çıkıyor.

Erdoğan'a sunulan raporlar bölümüne bir parantez açmak istiyorum.

Cumhurbaşkanı bu yaz MKYK ve MYK üyelerini asıl ve yedek ayrımı yapmadan bizzat kendi planlayarak heyetler halinde bölgelere gönderdi. Onlardan sahadaki gözlemlerini rapor halinde sunmalarını istedi. Milletvekillerinden raporlar alındı. İl başkanlarından rapor istendi. Kadın ve Gençlik kollarının tespitlerini iletmeleri talip edildi.

CİMER'e gelen şikayetler tasnif edildi.

Ayrıca, AK Parti tarafından yaptırılan anketlerde ekonomiye ayrı bir önem verildi.

Çıkan sonuç ne?

7 başlık ön plana çıktı. Bunun ilk dördü ekonomi ve işsizlik.

Asıl ana muhalefet CHP değil, ekonomi partisi.

O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerine hazırlanırken muhalefet cephesinde yaşanan gelişmelere değil, milletin sofrasına odaklanmış durumda.