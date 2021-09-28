Alişan'ın ölümünde 'Mavi Balina' şüphesi
Isparta'da yaşayan 17 yaşındaki Alişan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Uzmanlar, Alişan'ın ölümünde 'Mavi Balina' şüphesi üzerinde duruyor.
ISPARTA'NIN Aksu ilçesinde yaşayan ve bu yıl Eğirdir Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi'nden mezun olan Alişan Soylu (17), geçen perşembe günü gezmeye gideceğini söyleyerek evden çıktıktan sonra kayıplara karıştı.
Ailenin başvurusu üzerine ilçenin dağlık kesiminde arama yapan jandarma ve AFAD ekipleri, önceki gün Alişan Soylu'nun cesedini, Zindan Mağarası mevkiinde buldu. Soylu'nun ölümünde "Mavi Balina" oyunu şüphesi üzerinde duran güvenlik güçleri, cep telefonu ve bilgisayarındaki oyunları incelemeye aldı.
ERDOĞAN ÖZTÜRK