Ulaştırma eski bakanı, akrabalarına çifte maaş bağlatmış!

Öztürk'ün yazısının ilgili bölümü şöyle

Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Cahit Turhan, göreve gelir gelmez ilk olarak en yakındakileri düşündü. Eniştesi Ali Kemal Y.'yi Trabzon Tarım İl Müdür Vekili ve Rize'de bulunan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi yaptı. Böylece, eniştenin çifte maaş almasını sağladı.

-Eniştesinin kardeşi Enver İ.'yi bakan yardımcısı ve PTT yönetim kurulu başkanı olarak atadı, çift maaş almasını sağladı.

-Karayolları İzmir Bölge Müdürü Abdulkadir U.'yu da Karayolları Genel Müdürlüğü'ne atadı. U., TTNET yönetim kurulu başkanı yapıldı ve onun da çift maaş almasını sağladı.

-Cahit Turhan, oğlunu bir başka kurumun özel kaleminden Karayolları Genel Müdürlüğü'ne götürerek, Kanal İstanbul'un kontrol mühendisi yaptı.

Cahit Turhan, biraz daha kalsa akrabalarının tamamını çift maaşlı üst görevlere getirecekti lakin bakanlık dönemi için zaman kalmamıştı.