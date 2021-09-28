İki aylık bebek boğazına kaçan kusmuk sebebiyle hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kendi kusmuğu boğazına kaçan iki aylık bebek, boğularak hayatını kaybetti.

Hacıarmağan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, odasında uyutulan iki aylık bebek F.K'nin yanına geldiğinde nefes almadığını fark eden ailesi, bebeği Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Babası tarafından hastaneye getirilerek acil servise alınan bebeğin kalbinin durduğu anlaşılınca, sağlık ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren kalp masajına rağmen bebek yaşama döndürülemedi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELLİ OLACAK

Bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı

Bebeğin boğazına kaçan kusmuğun soluksuz bırakarak boğularak ölümüne neden olduğu, ancak kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

BEBEĞİN KUSMUĞUNDA BOĞULMAMASI İÇİN NE YAPILMALI?

Son zamanlarda sıklıkla rastlanan bebeğin kendi kusmuğuyla boğulması durumunu engellemek ve tehlikelerin önüne geçmek için uzmanlar, bebeklerin emzirildikten sonra hemen uyutulmaması gerektiğini belirtiyor. Bir süre sindirim için bebeğin uyutulmadan bekletilmesi gerekirken uyuduktan sonra da güvenli yatış pozisyonlarıyla bebeğin boğulmasının önüne geçilebiliyor.

Sırt üstü pozisyonda bebekler başlarını sağa yada sola çevirdiklerinde herhangi kusma durumunu soluk borularına kaçırmadan kendileri kurtarabiliyorlar. Buna güvenli yatış pozisyonu diyoruz. Fizyolojik olarak ilk 6 ayda bebeklerin büyük çoğunluğu belenmenin ardından kusuyor. Güvenli yatış pozisyonunda yatırılan bebeklerin büyük kısmında kusmukla ilgili bir sıkıntı yaşanmıyor.

Bebeklerin beslendikten sonra hemen uyutulması yerine gazının çıkarılarak yatırılması daha güvenlidir. Özellikle emzirilen bebeklerde, bebeklerin sırtına masaj yaparak gazları çıkartıldığında kusma ihtimalini azalıyor. Bebeklerin emzirildikten sonra hemen yatırılmaması gerekir. En az 15-20 beklendikten sonra dakika sonra bebek uyutulmalıdır.

Berna Akkaya