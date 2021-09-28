Mersin'de cezaevinde 'isyan ve yangın' tatbikatı yapıldı

40 yaşın altındakiler felaketlerle dolu bir hayata hazır olmalı

Belçika?da yapılan yeni bir araştırma, 2020 yılından sonra doğan çocukların yaşamları boyunca büyükanne ve büyükbabalarından 7 kat daha fazla aşırı sıcak hava dalgası ve diğer iklim felaketlerine maruz kalacağını gösterdi.