Mersin'de cezaevinde 'isyan ve yangın' tatbikatı yapıldı
Mersin'in Erdemli ilçesindeki K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, "isyan ve yangın" tatbikatı gerçekleştirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Eylül 2021 09:53
Senaryo gereği "isyan çıktığı" alarmı verilen cezaevine, jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de yaralanan 2 cezaevi personeli ile dumandan etkilenen 2 hükümlüyü ambulanslara taşıdı.
Başarıyla tamamlanan tatbikat, Erdemli Cumhuriyet Savcısı İsmail Yılmaz ile Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Aziz Demirkan gözetiminde yapıldı.