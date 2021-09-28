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Esra Erol'da ikinci 'yufkacı' vakası! Canlı yayında karşı karşıya geldiler

Esra Erol'da ikinci bir 'yufkacı' vakası yaşandı. 'Yufkacı Muammer'e kaçan eltiler Türkiye'de günlerce konuşulmuştu. Bu sefer de yayına katılan Zemzem Hanım, 24 yıllık eşi Zeki Öztemel'in yufkacı Nejla Çobaner'e kaçtığını belirtti

Kaynak : Sabah
Eklenme : 28 Eylül 2021 09:59
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Esra Erol'da ikinci 'yufkacı' vakası! Canlı yayında karşı karşıya geldiler

Zemzem Hanım ile eşi ve Nejla Çobaner, canlı yayında telefonda karşı karşıya geldi. İşte 'Yufkacı Nejla' vakasında yaşananlar!

Esra Erol'un programına geçtiğimiz gün katılan Zemzem Hanım, 24 yıllık eşi Zeki Öztemel'in yufkacı Nejla Çobaner'e kaçtığını ve eşini bulmak istediğini canlı yayında açıklamıştı.

Bu kaçışından önce 2018 yılında Zeki yine 'Yufkacı Nejla'ya kaçmış ancak 2.5 ay sonra geri dönmüş, Zemzem hanım ise 24 yıllık eşini affetmişti.

Zeki bey, 27 Ağustos günü yeniden vazgeçemediği yufkacı Nejla'ya kaçtı. Bu arada Necla, ilk kaçtıklarında eşinden boşanmıştı.

Zeki Bey'in bu kaçışında da, "Tehdit ediyorlar, beni öldürecekler. Gitmek zorundayım" diyerek kaçışına bir zemin hazırladığı ve bir de eşi Zemzem'den "Telefon borcum var." diyerek para aldığı ortaya çıktı.

Zeki kaçmadan önceki gün de Nejla'yla yeniden bir ilişkisi olduğunu itiraf etmiş ve eşine kendisinden ayrılacağını söylemiş.

Tüm bu yaşananlar sonrası Zemzem Hanım, Esra Erol'da 24 yıllık eşi Zeki Öztemel'le yüzleşmek istediğini belirtti.

'BANA 24 YIL NE VERDİ?'

Esra Erol, önce Zemzem Hanım ve 24 yıllık eşi Zeki Öztemel'i telefonla karşı karşıya getirdi. Ünlü sunucu ardından da yufkacı Nejla Çobaner'le Zemzem Hanımı karşı karşıya getirdi.

Zeki Bey, yufkacı Nejla ile 20-25 gündür dini nikahlı olduğunu canlı yayında açıkladı.

Esra Erol'un, 'Zemzem Hanım'la boşandıktan sonra yufkacı Nejla ile evlenmeyi düşünüyor musunuz?' sorusuna Zeki Bey, "Evleneceğim tabi. Ben Nejla'yla birlikte yaşıyorum. Sonraki hayat arkadaşım olacak. Nejla, güçlü bir kadın, kendi ayaklarının üzerinde duran biri. Ben Zemzem'e bir ömür verdim. O bana 24 yıl ne verdi?" dedi.

Esra Erol ise Zeki Bey'e kızarak, "Kusura bakmayın 24 yıllık evlilikte çocuk olmuyorsa kalkıp bunun hesabını 24 yıl sonra soramazsınız. Bir kadının da doğurganlığından vuramazsınız. Bu çok ayıp!" İfadelerini kullandı.

'NE SEVGİ, NE İLGİ GÖSTERİYORDU'

Zeki Bey, Zemzem Hanım'ın boşanmayacağını söylediğini ve kendisini süründürmek istediğini söyledi.

Zemzem Hanım 24 yıllık eşinin bu sözlerine, " Sen bana ne verdin? Eve geliyordun yüzün beş karış. Sürekli telefonda konuşuyordun. İş için gittiği yoldan gelince ne sevgi, ne ilgi gösteriyordu" sözleriyle yanıt verdi.

KAPAT [X]

Kapı kilidinin de değişmesinin nedenini söyleyen Zemzem Hanım, "Kapının kilidini değiştirmemin nedeni Zeki'nin 'Ben Nejla'nın yoluna canımı koydum. Hepsinin haberi var. Ben onun için ölümü göze aldım. Bırakıp gidiyorum onunla yaşayacağım' demesiyle ben de tedbirimi aldım" diye konuştu.

'BENİM NAMUSUM DA ÖNEMLİ'

Esra Erol daha sonra yufkacı Nejla ile Zemzem Hanım'ı karşı karşıya getirdi.

Esra Erol Nejla'ya "seviyor musun Zeki'yi?" diye sorunca Nejla Hanım, "Ben Zeki'yle beraber olmaya mecburum. İftira attılar ben de mecburen Zeki ile beraber yaşamaya başladım. Sevgi de bir yerde biter. Ama benim namusum da önemli" dedi.

Esra Erol, Nejla Hanım ve Zeki Bey'i stüdyoya davet etti.

#Esra Erol# Yufkacı Muammer# Zeki Öztemel# Nejla Çobaner

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