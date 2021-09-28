Silahla atış açtı, bekçilerin silahından çıkan mermiyle öldü

Alınan bilgiye göre, Merkez Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi'nde devriye gezen iki bekçi, yol ortasındaki bir otomobilde yüksek sesle müzik dinleyen kişiyi uyarmak istedi.

Otomobilin yanına gelen bekçiler A.A. (28) ve H.E. (26), araçtaki Mehmet Toker'in (25), yarı baygın halde olduğunu gördü.

Karşısında bekçileri görünce araçtan inip kaçmaya başlayan Toker, bu sırada belinden çıkardığı tabancayla bekçilere ateş etmeye başladı.

Bunun üzerine iki bekçi, Toker'i durdurmak için havaya doğru uyarı ateşi açtı. Toker, bekçilerden H.E'nin silahından çıkan kurşunun yerden sekip, koltuk altına isabet etmesi sonucu yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Toker'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Yapılan inceleme sonucu alkollü olduğu belirlenen Toker'in, otomobilinde de çok sayıda içki şişesi bulundu.

Toker'in, "kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" olaylarından suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan iki bekçi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.