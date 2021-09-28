Çeyrek altın ne kadar oldu?
Çeyrek altın 814 lira, Cumhuriyet altını 3.315 liradan satılıyor
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Eylül 2021 10:58
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 495,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.283,00 lira oldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|496,40
|496,60
|494,80
|495,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.272,00
|3.293,00
|3.262,00
|3.283,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|453,00
|457,00
|451,50
|455,50
|Lira(Tam) Ziynet
|3.197,00
|3.217,00
|3.188,00
|3.208,00
|Yarım Ziynet
|1.599,00
|1.609,00
|1.594,00
|1.604,00
|Çeyrek Ziynet
|800,00
|805,00
|797,00
|802,00