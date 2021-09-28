Şanlıurfa'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

'Enayi çok olunca biz ne yapalım'

Gaziantep'te, özellikle otogar çevresinde fuhuş yaptıkları ve fuhuş bahanesiyle pazarlık yaptıkları vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan kadınların kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepkileri duyanları şoke etti. Kadınlar, gazetecilere, "Günde 20 kişiyi dolandırıyoruz, enayi olunca biz ne yapalım" dedi.