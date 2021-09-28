SpaceX'in tuvaletindeki problem ortaya çıktı: Musk açıklamamıştı

Musk üç günlük uçuşta problem yaşadıklarını aktardı.

Atık sisteminde bir anormallik yaşanmıştı.

Ancak Musk sorunun ne olduğunu paylaşmamıştı.

inspiration4 mürettabatından Jared Isaacman tuvaletlerde yaşanan sıkıntıyı paylaştı.

Isaacman'in aktarımına göre kapsüldeki tuvaletin fanı bozuldu. SpaceX ekibi astronotları çözüm konusunda yönlendirdi ancak problem sık sık tekrarladı.

Isaacman tuvaletteki fanı zor da olsa tamir etmeyi başardıklarını aktardı. Yolculuk öncesi NASA astronotlarıyla konuşan SpaceX'in turist astronotları tuvalet konusunda diğerlerine karşı nazik olmaları noktasında uyarıldı. Milyarder iş insanı Jared Isaacman, sağlık çalışanı Hayley Arceneaux, eski savaş pilotu Christopher Sembroski ve jeoloji profesörü Sian Proctor'ı taşıyan kapsül, paraşüt yardımıyla okyanusa indi.

Uzay turistlerini, arama-kurtarma ekipleri kapsülden çıkardı.

Masrafları Jared Isaacman tarafından karşılanan ve "Inspiration4" adı verilen uçuş otomatik pilot tarafından gerçekleştirildi.

Seyahatte yolcular, 3 gün boyunca dünyayı uzaydan görme deneyimi yaşadı.

'DAHA YENİ BAŞLIYORUZ'

Inspiration4 görevine liderlik eden Jared Isaacman, kapsülün başarı ile yeryüzüne ulaşmasının ardından "SpaceX'e çok teşekkürler. Bu bizim için harika bir yolculuktu ve daha yeni başlıyoruz!" derken, SpaceX'in sahibi milyarder iş insanı Elon Mask da sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaştığı mesajda "Tebrikler Inspiration4" ifadesini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

ABD'li roket geliştiricisi SpaceX içinde astronot bulunmayan bir roketi başarılı bir şekilde fırlatmayı başardı, dünya çevresinde 3 günlük bir seyahat vadeden ve uzay turizmi için önemli bir adım olarak görülen Inspiration4, sivil mürettebatı ile de dikkat çekti.

38 yaşındaki milyarder iş insanı Jared Isaacman'ın finansmanını üstlendiği ve yolculara liderlik ettiği uçuşta NASA tarafından 2009'da yapılan astronot seçmelerinde 47 finalist arasında yer alan ancak sonunda ajansa katılmaya hak kazanamayan 51 yaşındaki fen bilimleri eğitmeni Sian Proctor da yer aldı. Doktor asistanı olan ve daha önce kanseri yenen 29 yaşındaki Hayley Arceneaux ve Lockheed Martin'de veri mühendisi olan 42 yaşındaki Christopher Sembroski de uçuşa katılan diğer isimler oldu.

ART ARDA DENEMELER

Daha önce İngiliz iş insanı Richard Bronson'un şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen 100 kilometre yüksekliğe seyahat etmişti. Toplam 6 kişiyi taşıyan Unity-2 uzay aracı, ABD'nin New Mexico eyaletinden fırlatılarak, sorunsuz şekilde yeryüzüne inmeyi başarmıştı.

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, kendi şirketi Blue Origin'in geliştirdiği uzay aracıyla uzaya gerçekleştirdiği 4 kişilik seyahat ise sivil mürettebattan oluşan ilk pilotsuz uçuş olarak kayıtlara geçmişti.