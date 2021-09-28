Doğalgaza Ekim'den sonra yüksek oranlı zamlar gelebilir

Yılın son çeyreği ve kış ayları yaklaşırken, doğalgazda ve dolaylı olarak da elektrikte Avrupa ile birlikte Türkiye'yi de zor günler bekliyor.

Geçen sene pandeminin ilk aylarında dibe vuran enerji fiyatları, bu sene hızlı bir yükseliş kaydetti. Geçen sene nisanda 20 doların altına gerileyen brent petrolün varil fiyatı, bugün 80 doları aştı. Doğalgaz fiyatlarında ise özellikle Avrupa'da inanılmaz bir tablo var.

Avrupa için gösterge fiyat olan Hollandalı TTF'de bin metreküp gazın fiyatı bugün 1000 doların üzerini gördü. Geçen sene bu rakam 100-110 dolar civarına kadar gerilemişti.

Avrupa'da artan talebi karşılamayan arz ve stok sorunları, Kuzey Akım projesi ile ilgili belirsizlikler fiyatta da astronomik artışlara zemin hazırladı.

TÜRKİYE'DE DE YÜKSEK ZAMLAR MUHTEMEL

Enerji fiyatlarındaki astronomik yükseliş Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde yüksek zamları beraberinde getirmeye başlarken, Türkiye'de Botaş'ın yüksek oranlı zamlar yapması bekleniyor.

Şu an yaklaşık 238 dolar olan Türkiye'nin boru hatlarından aldığı Rus gazının ekimde 275 dolara yükselmesini, yükselişin ocak ayında devam etmesini bekleyen uzmanlar, spot fiyattan doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımlarıyla Türkiye'nin doğalgazda bin metreküpte ortalama maliyetinin vergiler ve iletim ile dağıtım gibi diğer maliyetler hariç 500 doları aşacağına işaret ediyor.

Türkiye'de şu an konutlarda tüketilen gazın son tüketici fiyatının vergiler dahil 220 dolar olduğuna işaret eden uzmanlar, yüksek zamların muhtemel olduğuna işaret ediyor.

Botaş'ın ekim ayından itibaren aylara yayarak zamlara başlaması bekleniyor.

Botaş'ın tarifesinin şu an bin metreküp için sanayide 240 dolar, çevrim santrallerinde 280 dolar olduğunu belirten uzmanlar, konutlara zam yapmaktan çekinen Botaş'ın sanayi ve santrallere yüksek oranlı zamlar yapabileceğini, bunun da elektrikte ve diğer birçok üründe dolaylı olarak yüksek zamları beraberinde getireceğini dile getiriyor.

KUR ARTIŞI FATURAYI KATLIYOR

Doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye'nin yeni uzun dönemli doğalgaz sözleşmeleri müzakerelerinde de elini zayıflatıyor.

Döviz kurlarındaki artış, doğalgaz ve genel olarak enerji faturalarını kabartıyor.

Emre deveci