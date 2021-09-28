Adalet Bakanlığı: Görevde yükselmede tercih yapmayan atanma hakkından vazgeçmiş sayılacak

Adalet Bakanlığının görevde yükselme işlemlerine dair 28 Eylül 2021 tarihli açıklaması şu şekildedir:

Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavları sonuçlarına göre yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadrolarına atanmaya hak kazanan personelin Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 22 nci maddesi uyarınca tercihleri 22.09.2021 ile 27.09.2021 tarihleri arasında alınarak en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması ve tercihlerine göre yerleştirme işlemleri gerçekleştirilmiş olup, ilan edildiği halde ilk yerleştirme sırasında doldurulamayan bir kısım kadrolar yer almaktadır.

Bu kapsamda;

Tercih yapmamaları veya yeterli tercihte bulunmamaları nedeniyle ilk atama sırasında yerleşemeyen asıl olarak başarılı olan adayların doldurulamayan kadrolar için yeniden tercihleri alınacaktır. Bu adayların boş kadro sayısını geçmeyecek şekilde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralaması ve tercihlerine göre yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

Yeniden tercih alınmasına rağmen tercih yapmamaları veya yeterli tercihte bulunmamaları nedeniyle atanamayan asıl olarak başarılı olan adaylar yukarıda bahsedilen Yönetmelik uyarınca atanma hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu nedenle adayların boş mahal sayısınca tercih yapmaları büyük önem arz etmektedir.

Tercih işlemleri 28.09.2021 Salı günü başlayıp 29.09.2021 Çarşamba günü saat 17:00'da sona erecektir.

Sistemden tercih işlemleri yapılıp aday tarafından tercihler onaylandıktan sonra tercihlerin değiştirilmesi mümkün olmayacaktır.

Adaylar başvurduğu yer için ilan edilen mahal sayısınca tercih yapabilecektir.

Tercih başvurusunda bulunacak tüm personele SMS şifresi gönderilmiş olup, adaylar gys.adalet.gov.tr adresinden sicil no, T.C. kimlik no, doğum tarihi ve cep telefonlarına gelen SMS şifresini doldurmak suretiyle Adalet Bakanlığı ağına bağlı bilgisayarlardan veya VPN ile diğer bilgisayarlardan tercih başvuru sistemine giriş yapabilecektir.

Tercih başvuru sistemi ile ilgili mesai saatleri içerisinde 0 312 414 63 09 - 414 63 86 nolu telefon numaralarından yardım alınabilecektir.

Duyurulur.