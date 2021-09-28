İhracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli kredi, KGF teminatıyla sağlanacak

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AA muhabirinin "Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Maliyesi Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sosyal ve ekonomik etkilerine karşı verilen mücadelede, Türkiye'nin de dahil olduğu birçok ülke teşvik ve destek mekanizmalarını kullanmaya devam ediyor.

Bunun neticesinde ülkelerin bütçe açıklarında 2020 yılında bir önceki yıla göre önemli düzeylerde artış görüldü.

Yılın ilk yarısında ekonomik aktivitede görülen canlanma neticesinde vergi gelirlerinde yaşanan yüksek ve kamu harcamalarında görülen sınırlı artışa bağlı olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre Merkezi Yönetim Bütçe dengesinde ciddi bir iyileşme görüldü.

Bu kapsamda 2021 yılında da salgınla mücadeleye yönelik destek ve harcamalar, enflasyon gerçekleşmesine bağlı ilave maliyetler ve enflasyonla mücadeleye yönelik uygulamalar kapsamındaki gelir kayıpları ve ilave harcamalar bütçe açığı üzerinde yukarı yönlü baskılar oluşturuyor.

Dolayısıyla, hem bütçe üzerindeki ilave maliyetler ve riskler hem de mali disiplinin kararlılıkla devam ettirilmesi politikası dikkate alınarak bütçe açığını azaltacak tedbirlerin uygulanmasına karar verildi.

Bu kapsamda, 2021 yılı bütçe açığı/GSYH hedefi yüzde 4,3'ten yüzde 3,5'e çekildi. Bununla birlikte, bütçede oluşturulacak mali alan, gerekmesi durumunda salgın kaynaklı ilave harcama ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılacak.

Salgınla mücadelede devreye alınan ve alınması muhtemel maliye politikaları seçici, odaklı ve geçici bir nitelik arz edecek, orta vadeli kamu maliyesi dengeleri üzerinde sapmaya izin verilmeyecek.

- Risklere karşı daha güçlü bir kamu maliyesi yapısı oluşturulacak

Uygulamaya konulan ve süreçleri devam eden Ekonomi Reform Programı eylemleri ve uygulanacak kalıcı tedbirlerle "para politikası ile maliye politikasının uyumunu daha da güçlendirmek, mali disiplini kararlılıkla devam ettirmek, tek seferlik gelir artışları yerine kalıcı gelir kaynaklarına odaklanmak, vergiye gönüllü uyumu artırmak, yatırımcı dostu ve öngörülebilirliği artırıcı maliye politikaları uygulamak, kamu maliyesinde şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak" hedefleniyor.

Söz konusu reform ve tedbirlerin hayata geçirilmesi kararlılıkla takip edilirken, risklere karşı daha güçlü bir kamu maliyesi yapısı oluşturulması sağlanacak.

- KGF teminatıyla imalata dayalı, ihracatı önceleyen yatırımlara destek

Öte yandan, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanması amacıyla Ekonomi Reform Programı'nda da yer alan Hazine destekli kredi garanti sistemi kapsamındaki destek paketi çalışmaları devam ediyor.

Bu çerçevede uzun vadeli yatırımlara finansman desteği sağlamak amacıyla, 10 milyar liralık kefalet limitini haiz "İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi" kapsamında Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatı ile 5'inci ve 6'ncı bölgelerde imalata dayalı, ithal ikamesi ve ihracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli kredi desteği sağlanacak.

Bu destek paketi, Hazine ve Maliye Bakanlığının kefalet desteği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı faiz/kar payı desteğini içeriyor.

Söz konusu pakette, işletmelere asgari 6, azami 24 ay ödemesiz dönem olmak üzere azami 120 ay vadeli yatırım kredisi kullandırılacak.

- İlave İstihdam Destek Paketi

İlave istihdam sağlanmasına destek olunması amacıyla, 10 milyar liralık kefalet limitini haiz "İlave İstihdam Destek Paketi" ile mikro ve küçük ölçekli işletmelerden likidite sıkıntısı çekenlere yönelik istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Hazine destekli KGF kefaletiyle 100 bin liralık krediye erişim imkanı sağlanacak.

Bu destek paketi, Hazine ve Maliye Bakanlığının kefalet desteği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının faiz/kar payı desteğini içeriyor.

Ayrıca, Nakdi Ücret Desteği'nden faydalanıp, çalışanını tekrar istihdama dahil eden işverenler, şartları taşımaları durumunda destekten faydalanabilecek. Söz konusu pakette, işletmelere asgari 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere azami 24 ay vadeli 500 bin liraya kadar kredi kullandırılacak.

- 3 milyar liralık kefalet limitini haiz Soğuk Zincir Destek Paketi

3 milyar liralık kefalet limitini haiz Soğuk Zincir Destek Paketi ile soğuk hava ünitesi ve araç üstü frigorifik kasa yatırımı yapan KOBİ'lerin yatırımlarına finansman desteği sağlanacak.

Bu destek paketi, Hazine ve Maliye Bakanlığı kefalet desteği ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı faiz/kar payı desteğini içeriyor. Paket kapsamında işletmelere azami 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere azami 36 ay vadeli kredi kullandırılacak.