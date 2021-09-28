Kavcıoğlu: İstihdam piyasası salgın dönemi etkilerini atlattı

Kavcıoğlu: İstihdam piyasası salgın dönemi etkilerini atlattı
Fahiş fiyat denetiminde 5 litre diye satılan yağ 4.5 litre çıktı!

Fahiş fiyat denetiminde 5 litre diye satılan yağ 4.5 litre çıktı!
Bakanlığı arayıp doktoru tehdit etti, 6 bin 800 lira cezaya çarptırıldı

Bakanlığı arayıp doktoru tehdit etti, 6 bin 800 lira cezaya çarptırıldı
Bakanlıktan genelge: Yolcu almayan taksiye işlem yapılacak

Bakanlıktan genelge: Yolcu almayan taksiye işlem yapılacak
Bu üniversitede, kalacak yeri olmayan öğrencilere hocalar ev buluyor

Bu üniversitede, kalacak yeri olmayan öğrencilere hocalar ev buluyor

Bakan Koca: Dört vakadan biri çocuk

Bakan Koca: Dört vakadan biri çocuk
Doğalgaza Ekim'den sonra yüksek oranlı zamlar gelebilir

Doğalgaza Ekim'den sonra yüksek oranlı zamlar gelebilir
Ziya Selçuk, MEB'de usulsüz ihale ve atama yaptı iddiası

Ziya Selçuk, MEB'de usulsüz ihale ve atama yaptı iddiası
AYM, bekara konut hakkı verilmemesini hak hilali saydı

AYM, bekara konut hakkı verilmemesini hak hilali saydı
Eylemlere katılan 310 öğrenci 'yurt başvurusunda' bulunmamış

Eylemlere katılan 310 öğrenci 'yurt başvurusunda' bulunmamış

Silahla atış açtı, bekçilerin silahından çıkan mermiyle öldü

Silahla atış açtı, bekçilerin silahından çıkan mermiyle öldü
Ulaştırma eski bakanı, akrabalarına çifte maaş bağlatmış!

Ulaştırma eski bakanı, akrabalarına çifte maaş bağlatmış!
3'ü aktif görevde 13 mühendis dahil 26 FETÖ gözaltısı

3'ü aktif görevde 13 mühendis dahil 26 FETÖ gözaltısı
Kavcıoğlu, faiz kararı sonrası konuştu... Karar Erdoğan'ın mı?

Kavcıoğlu, faiz kararı sonrası konuştu... Karar Erdoğan'ın mı?
Üniversitelerde PCR kuyruğu uzuyor

Üniversitelerde PCR kuyruğu uzuyor

Korona ile mücadelede kış planı... 2 önemli adım

Korona ile mücadelede kış planı... 2 önemli adım
5 Kamu Kurumu toplamda 373 personel almak için ilana çıktı

5 Kamu Kurumu toplamda 373 personel almak için ilana çıktı
Marketlerin bir oyunu daha ortaya çıktı! Bu nasıl indirim?

Marketlerin bir oyunu daha ortaya çıktı! Bu nasıl indirim?
Kantincilerden 'okul gıdası' tepkisi: Logolu ürün yok ki satalım

Kantincilerden 'okul gıdası' tepkisi: Logolu ürün yok ki satalım
Prof. Dr. Budayıcıoğlu hakkında zorla getirme kararı

Prof. Dr. Budayıcıoğlu hakkında zorla getirme kararı

Ordulu öğretmen, 'dünyanın en iyi 50'si' listesine girdi

Ordulu öğretmen, 'dünyanın en iyi 50'si' listesine girdi
Keçiören Belediyesi'ne ait araçta 3 kilo esrar yakaladı

Keçiören Belediyesi'ne ait araçta 3 kilo esrar yakaladı
Dr. Birinci: Kare kodu olmayan PCR testleri geçerli değil

Dr. Birinci: Kare kodu olmayan PCR testleri geçerli değil
Pfizer, Kovid-19 ilacının denemelerine başladığını açıkladı

Pfizer, Kovid-19 ilacının denemelerine başladığını açıkladı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Öğrencisine kötü davranan öğretmene soruşturma başlatıldı

Öğrencisine kötü davranan öğretmene soruşturma başlatıldı
Erdoğan: Parklarda, banklarda yatanlar sözde öğrenci

Erdoğan: Parklarda, banklarda yatanlar sözde öğrenci
Diyanet'ten 'yapay ete cevaz verildi' iddialarına yalanlama

Diyanet'ten 'yapay ete cevaz verildi' iddialarına yalanlama
Validen uyarı: 2 doz Sinovac kesinlikle koruyucu değil

Validen uyarı: 2 doz Sinovac kesinlikle koruyucu değil
Öğretmenden, annesini isteyen öğrenciye azar... 'Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?

Öğretmenden, annesini isteyen öğrenciye azar... 'Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bakanlığı arayıp doktoru tehdit etti, 6 bin 800 lira cezaya çarptırıldı

Kahramanmaraş'ta temastan kaynaklanan karantinayı ihlal ederek aile sağlığı merkezinde kendisini uyaran Dr. Lütfi Tiyekli'ye hakaret edip, Sağlık Bakanlığı'nı da arayarak 'Doktor dayak yemeyi hak ediyor, gırtlaklamamak için kendimi zor tutuyorum' diyen Ömer Özbiner (43), 6 bin 800 lira adli para cezasına çarptırıldı. Dr. Lütfi Tiyekli, tazminat davası açacağını söyledi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 28 Eylül 2021 13:12
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, geçen yıl 26 Ekim'de Doğukent Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Ömer Özbiner, rapor almak için aile hekimi Lütfi Tiyekli'ye başvurdu. Tiyekli, sistemde yaptığı kontrolle Ömer Özbiner'in temaslı olup karantinayı ihlal ettiğini tespit etti. Bunun üzerine Tiyekli, rapor isteyen Ömer Özbiner'in karantinayı ihlal ederek hem kendisinin hem de aile sağlığı merkezindekilerin sağlığını tehdit ettiğini belirterek evine dönmesi gerektiğini söyledi.

İddiaya göre, Ömer Özbiner, Lütfi Tiyekli'ye hakaret edip aile sağlığı merkezinden ayrılarak 184 Nolu Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ni (SABİM) aradı. Telefona çıkan görevlilere "Bu adamı dövsem haklı mıyım, haksız mıyım? Sonra doktorları neden dövüyorlar, doktor dayak yemeyi hak ediyor, gırtlaklamamak için kendimi zor tutuyorum. Doktora bir şey yapmamak için dışarıya çıktım" diye konuştu. SABİM görevlileri de Dr. Lütfi Tiyekli ile iletişime geçerek hastanın kötü bir şey yapabileceğini, bu nedenle dikkatli olması konusunda uyardı. Tiyekli de Ömer Özbiner hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'VATANDAŞIN HAKLI OLDUĞUNA ÖRNEK VERMEK İÇİN SÖYLEDİM'

Ömer Özbiner hakkında hakaret ve tehdit suçlarından Kahramanmaraş 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Ömer Özbiner, hiçbir şekilde tehdit ve hakarette bulunmadığını, doktoru şikayet etmek için SABİM'i aradığını öne sürerek "Konuşmamda televizyonda izlediğim vatandaş ve doktor kavgalarını başıma gelince, vatandaşın haklı olduğunu gördüm. Bunu örnek vermek için 'Böyle doktorlar dayağı hak ediyor' diye söyledim" dedi. Ömer Özbiner, hakaret suçundan 4 bin 560 lira, tehdit suçundan da 2 bin 240 lira olmak üzere 6 bin 800 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Ömer Özbiner hakkında daha önce yargılandığı davada aldığı cezayı göz önünde bulundurarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.

'TAZMİNAT DAVASI DA AÇACAĞIM'

Karar hakkında konuşan Dr. Lütfi Tiyekli, cezanın yetersiz olduğunu söyledi. Karantinayı ihlal ettiği için Ömer Özbiner'i evine dönmesi konusunda uyardığını, bunun karşılığında hakaret ve tehdide maruz kaldığını belirten Tiyekli, şöyle dedi:

"Vatandaş hastalıklı bir kişiyle temaslı olduğu için karantinada olması ve evinden dışarı çıkmaması gerekirken, kuralları çiğneyerek aile sağlığı merkezine gelip işlem yaptırmaya çalışıyordu. Bunu sistem üzerinde fark edince kendisine burada durmasının yanlış olduğunu, insanları riske attığını, evinden dışarı çıkmaması gerektiğini söyledik. Vatandaş, bunun üzerine bana bağırıp hakaret etmeye başladı. Buradan ayrıldıktan sonra normalde sağlık sisteminin geliştirilmesi için kullanılması gereken 184 hattını arayarak hakkımda hakaret ve tehditvari sözlerde bulunmuş. Bu durumu Sağlık Bakanlığı bana ulaştırıp vatandaşın kötü şeyler yapabileceğini belirterek tedbir almamı istedi. Ben de kişiyi savcılığa şikayet ettim. Mahkeme de yargılama sonunda bu kişiye ceza verdi. Bu cezaların yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu kişi, toplumun sağlığını tehdit etmekte. Aslında bu dava Lütfi Tiyekli'nin davası değil. Bu kişi, topluma karşı suç işlemektedir. Bu durumda birçok insan vardır ve bu kuralı çiğnemektedir. Aslında bu kişilere, kamunun karantina kurallarını ihlal ettiği için de ceza verilmesi gerekir. Bu konuyu devam ettireceğiz ve şahsıma yapmış olduğu hakareti bütün sağlık camiasına yapmış olarak görüyorum. Bunun için de bu kişiye tazminat davası da açarak bir daha sağlık çalışanlarına hakaret ve tehdit etmemesi, kurallara uyması gerektiğini öğreteceğiz."

#Lütfi Tiyekli# doktor# kahramanmaraş# tehdit

Bu Habere Tepkiniz

8 maddelik etik ilke yayımlandı: Kamu personeli, görev yaptığı kurumu karalayamaz

8 maddelik etik ilke yayımlandı: Kamu personeli, görev yaptığı kurumu karalayamaz

Kamu Görevlileri Etik Kurulu 8 farklı başlıkta kamu görevlilerinin sosyal medya paylaşımlarında uymaları gereken etik ilkeleri belirledi.
YÖK pedagojik formasyona dair usul ve esasları yayımladı

YÖK pedagojik formasyona dair usul ve esasları yayımladı

YÖK "Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar", güncellenmiş haliyle yayımladı.
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emekli veya çalışan memurlar, 'dul aylığı' alabilir mi?

Emekli veya çalışan memurlar, 'dul aylığı' alabilir mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurların emekli olması veya çalışması dul aylığı almaya engel midir?
Resmi yazı yazarken dikkat edilmesi gerekenler

Resmi yazı yazarken dikkat edilmesi gerekenler

Her düzeyde devlet memuru, işine hakimiyetinin temsili olan resmi yazı hazırlamanın inceliğine hakim olmalı ve kurgusuna hassasiyet gösterilmelidir.
Görev tahsisli konutların 'ısınma giderlerini' kim karşılar?

Görev tahsisli konutların 'ısınma giderlerini' kim karşılar?

Sayıştay Başkanlığı, rektöre tahsis edilen konutun gaz bedelinin üniversite bütçesinden karşılanamayacağını belirtti
15 bin öğretmen atama başvurusu başladı

15 bin öğretmen atama başvurusu başladı

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri bugün başladı. Başvurular 8 Ekim'e kadar sürecek.
2021 KPSS lisans ve öğretmenlik branş bazında sıralamaları yayımlandı

2021 KPSS lisans ve öğretmenlik branş bazında sıralamaları yayımlandı

ÖSYM, 2021 KPSS lisans ve öğretmenlik branş bazında sıralamaları yayımladı
2020 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim branş bazında sıralamalar güncellendi

2020 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim branş bazında sıralamalar güncellendi

ÖSYM, 2020 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim branş bazında sıralamaları güncelledi.
Memurlar siyasi parti toplantısına katılabilir mi?

Memurlar siyasi parti toplantısına katılabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, salt siyasi parti toplantısına katılma eyleminin, "siyasi parti yararına fiilen faaliyette bulunmak" eylemi kapsamında değerlendirilmesine hukuken olanak bulunmadığından, verilen disiplin cezasını iptal eden yerel mahkeme kararını onadı.
YÖK ulusal düzeyde aramadığı kaliteyi uluslararası düzeyde aramaya başladı!

YÖK ulusal düzeyde aramadığı kaliteyi uluslararası düzeyde aramaya başladı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı uluslararası öğretim elemanı istihdamında aradığı kalite arayışını yükseköğretimin geneline yaymalı!
TMSF, Fon uzman yardımcısı 7 personel alacak

TMSF, Fon uzman yardımcısı 7 personel alacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 7 (Yedi) adet Fon Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 19 kasım 2021
'Enayi çok olunca biz ne yapalım'

'Enayi çok olunca biz ne yapalım'

Gaziantep'te, özellikle otogar çevresinde fuhuş yaptıkları ve fuhuş bahanesiyle pazarlık yaptıkları vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan kadınların kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepkileri duyanları şoke etti. Kadınlar, gazetecilere, "Günde 20 kişiyi dolandırıyoruz, enayi olunca biz ne yapalım" dedi.
Samsun Bafra Belediyesi 27 memur alacak

Samsun Bafra Belediyesi 27 memur alacak

Samsun Bafra Belediyesi 27 memur alacak. son başvuru tarihi 12 Kasım 2021.
Covid-19'a karşı dünyanın ilk DNA aşısı

Covid-19'a karşı dünyanın ilk DNA aşısı

DNA aşısı nedir? Bu yeni aşı, dünyanın Covid-19 ile mücadelesinde mRNA aşılarından bir sonraki silah mı olacak?