Ehliyet sınavında kopya çekmek isteyen 2 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü ek binasındaki yazılı sınav girişinde, adayların üst aramasını yapan görevli polis memuru, T.K. ve M.Y'nin üzerinde, akıllı telefonlar ve kulaklıktan oluşan düzenek tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İki adaya, sınavda dışarıdan yardım edeceği değerlendirilen kişi ya da kişilerin belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.