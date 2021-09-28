Gıda fiyatlarına karşı erken uyarı sistemi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, artan gıda fiyatlarına yönelik çalışmalar kapsamında 10 halde denetimlerin devam ettiğini belirtti.

Rekabet Kurumu'nun fahiş fiyatlara yönelik soruşturmasına değinen Muş, "Daha önce başlamıştı o soruşturma. Rekabet Kurumu da kendi görevini yapıyor. Kural dışı bir şey yapıyorsa müdahale edilir. Denetimler kural dışı uygulamaların önüne geçer." dedi.

Bakan Muş, denetimlerden sonra fiyat etiketlerinin düştüğüne ilişkin sosyal medyada yer alan fotoğrafların bir kısmının eski, bir kısmınınsa yanlış olduğunu belirtti.

"Erken uyarı sistemi bir karar destek sistemi"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Merkez Bankası'nın Erken Uyarı Sistemi'ne yönelik çalışmalarını devam ettirdiğini belirtti.

Pakdemirli, "Merkez Bankası çalışıyor, eylül sonuna kadar bitirecekler. Bu hafta Gıda Komitesi yapacağız. Biz de izleyeceğiz çalışmaları. Erken Uyarı Sistemi'nde gelinen aşama Gıda Komitesi'nde değerlendirilecek." dedi.

Gıdada üretim, ihracat ve ithalata yönelik hızlı tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, "Dört başı mamur bir şekilde erken uyarı sistemi yapılırsa birçok şey engellenir. Üretim, ihracat ve ithalat kısmıyla alakalı hızlı tedbir almaya gerek var. Erken uyarı sistemi bir karar destek sistemi. Örneğin, domateste ihracat arttı fiyatlar yükseliyor ya da Türkiye'de salatalık tüketimi arttı. Mevsimsel olarak bazı etkiler oluyor. Nasıl karşılanacağına dair bir strateji olacak. Epey bir çalışma yaptılar. Her yerden, bizden, Ticaret Bakanlığından, hallerden, perakendeden elektronik bilgi topladılar. Un, yumurta, yağ, maya var, ekmek yapılacak vaziyete geldi. Çok büyük bir bilgi bankasına ulaştılar. Bunları çarşamba günü dinleyeceğiz. Merkez Bankası Başkanı da katılacak." dedi.