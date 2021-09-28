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Tartıştığı esnafı 12'nci kattan aşağı atan kişi hakim karşısında

İş merkezinde tartıştığı esnafı, 12'nci kattan 5 metre yüksekliğindeki alt kata atan sanığın yargılanmasına başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Eylül 2021 15:45
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İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık 22 yaşındaki Çağdaş Boyalı ve 60 yaşındaki müşteki İlyas Demirci ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Boyalı, olay günü babasının kredi kartı borcunu ödemek için gittiği Perpa Ticaret Merkezi'nde ilk defa gördüğü müştekinin kendisine bakıp "ne yapıyorsun ?" diyerek küfür ettiğini öne sürdü.

Yolunu değiştirmesine rağmen müştekinin kendisine küfür ettiğini anlatan Boyalı, "'Ağabey niye bana vurdun?' diye sorduğumda üzerime çullandı. Kulağıma vurdu. O an ne olup bittiğini anlamadım. Bir baktım adam yerdeydi. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"Vücudumda 40 yerde kemik kırığı, 100'ün üzerinde dikiş var"

Duruşmaya tekerlekli sandalyeyle katılan müşteki Demirci de iş yerinin, 13'üncü katta olduğunu belirterek,"Tuvalete gidecektim. Bu şahsın (sanığın) yanında birkaç kişi daha vardı. Onları görünce çekindim bir alt kata indim. Tuvalete gidince karşımdaydı. Orada ne aradığını sormak için 'Ne yapıyorsun' diye söyledim, birkaç tokat attım. Bunun üzerine bana vurmaya başladı. 10 dakika boyunca beni yerde yumrukladı. Sonra da beni yere attı. Patlayan kulağım dikildi, sağ kulağım artık duymuyor. Vücudumda 40 yerde kemik kırığı, 100'ün üzerinde dikiş var. Sanık yalan söylüyor, olay anının görüntüleri var" diye konuştu.

Savcı sanığın tutuklanmasını istedi

Sanıkların ardından bazı tanıkların ifadesine başvurulurken, taraf avukatları da beyanda bulundu.

Duruşmada söz alan cumhuriyet savcısı görüntü kayıtlarına göre, sanığın direnen müştekiyi korkuluklara getirerek ısrarla aşağıya atma yöneliminde bulunduğunu anlatarak, bu nedenle olayın "öldürmeye teşebbüs" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Sanığın tutuklanmasını da isteyen savcılık, dosyanın görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Savcının tutuklama talebine karşı diyecekleri sorulan sanık Boyalı, ağlayarak, "Babam kanser hastası. Yalvarırım size beni tutuklamayın. Ne olur yapmayın. Özür dilerim. Canıma kıyın daha iyi" dedi.

Mahkeme, tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçüsüz olacağı gerekçesiyle bu yöndeki talebin reddine karar verdi.

Sanık avukatına, mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre veren mahkeme, görevsizlik hususunun bir sonraki celse değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Adliye çıkışında açıklama

Duruşmanın ardından adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Demirci, "Bu olay 7,5 ay önce başıma geldi. Perpa İş Merkezi'nde lavaboya giderken bir cani tarafından takip edildim ve 12'nci kattan aşağı atıldım. 7,5 aydır maalesef ayağa bile kalkamadım. Adaletin tecelli edeceğini umduk. Ama bugün mahkemede bu cani tutuklanmadı. Vatandaş olarak adaletin tez tecelli etmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

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Olaydan sonra yoğun şekilde tedavi gördüğünü ve bu tedavilerinin devam ettiğini ifade eden Demirci, doktorunun ayağındaki 2 santimetrelik kısalma nedeniyle artık yürüme şansının olmadığını söylediğini aktardı.

Çıkan tartışmada 12'nci kattan aşağı atmıştı

İstanbul'da Halil Rıfat Paşa Mahallesi Yüzer Havuz Sokağı'ndaki Perpa Ticaret Merkezi'nin 12. katında Çağdaş Boyalı ile İlyas Demirci arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Kavga sırasında Boyalı, tartıştığı Demirci'yi iş merkezinin korkuluklarından aşağı atmış, bir alt kata düşen ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Demirci'nin şikayeti üzerine Boyalı gözaltına alınmıştı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, Boyalı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

#istanbul# esnaf# mahkeme

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