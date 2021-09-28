Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet
Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde meslektaşı Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldüren Dr. Yavuz Sümter, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Kaynak : TRT
Eklenme : 28 Eylül 2021 16:43
İstanbul Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde görev yapan Yavuz Sümter, 2 yıl önce meslektaşı Kaan Erol'u 75 kez bıçaklayarak öldürmüştü.
İstanbul 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava karara bağlandı.
"Kasten öldürmek"ten suçlu bulunan tutuklu sanık Yavuz Sümter, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.