3 ilde suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı

İstanbul'un Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar ve Bakırköy ilçelerinde faaliyet gösteren Ö.K. isimli kişi liderliğindeki suç örgütüne 30 Nisan 2021 tarihinde operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan suç örgütü lideri Ö.K. ile örgüt üyesi kişiler tutuklandı.

İrtibatlar kullanılarak eş zamanlı operasyon düzenlendi

Suç örgütü ile ilgili devam eden soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda, dışarıda kalan örgüt üyelerinin kamu görevlisi irtibatlarını da kullanarak faaliyetlerine devam ettikleri belirlendi.

İstanbul merkezli Bartın ve Karabük illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.