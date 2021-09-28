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Sayıştay tespit etti: Ankara için istendi Çeşme'de çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ihaleye çıktığı bazı yapım işlerinin sözleşmeleri kapsamında şantiyeleri kontrol ederken kullanmak için talep ettiği araçların, amacının dışında kullanıldığı tespit edildi. Sayıştay, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu ve Yargıtay Başkanlığı Hizmet Binası inşaatlarının sözleşmeleri kapsamında bakanlığa verilen araçların şantiye dışında Çeşme, Altınoluk, Akçay, Abant, Mersin gibi yerlere gittiğini tespit etti.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 28 Eylül 2021 18:47
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Sayıştay tespit etti: Ankara için istendi Çeşme'de çıktı

Sayıştay'ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2020 yılı denetim raporunda yapım işleri sözleşmeleri kapsamında kullanılan araçlarla ilgili dikkat çeken tespitler yer aldı. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından imzalanan yapım işlerine ilişkin bazı sözleşmelerde, işlerin kontrolü kapsamında bakanlığa araç verildiği, ancak araçların kullanımına ilişkin bir kontrol mekanizması oluşturulmadığı tespit edildi.

Örnekler verilen raporda, 2018'de imzalanan "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı İnşaatı Yapım İşi" sözleşmesinde bakanlığın isteği doğrultusunda inşaat işlerinin kontrollük hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için 9 adet, aylık 250 litre yakıt destekli araç temin edilmesinin istendiği aktarıldı.

CUMUHURBAŞKANLIĞI VE YARGITAY DA VAR

2017 tarihinde imzalanan "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu ve Koro Çalışma Binaları İkmal İnşaatı Sözleşmesi"nde de aynı gerekçeyle 2 adet aylık bin 500 TL yakıt destekli ve bir adet de aylık 2 bin TL yakıt destekli olmak üzere 3 adet araç temin edildiği kaydedildi. 2017 tarihinde imzalanan "Yargıtay Başkanlığı Hizmet Binası Yapım İşi Sözleşmesi" ne konulan bir maddeyle de 7 adet aylık bin 500 TL yakıt destekli, 1 adet de aylık 2 bin TL yakıt destekli olmak üzere 8 adet araç temin edilmesinin talep edildiği belirtildi.

"ARAÇLAR ANKARA DIŞINA ÇIKTI"

Bu araçlara ilişkin taşıt tanıma sistemi kapsamında sunulan listeleri inceleyen Sayıştay müfettişleri, araçların yıl içerisinde birçok kez inşaat mahalli olan Ankara dışına çıktığını tespit etti. Listelere göre araçlar Çeşme, Altınoluk, Akçay, Abant, Mersin gibi yerlerden yakıt aldı. Bu konuyla ilgili görevlendirme bilgilerinin istendiği ancak şahıs görev yazıları, araç görevlendirme ya da takip evraklarının sunulmadığı vurgulandı.

"KAYNAKLARIN KÖTÜYE KULLANIMININ ÖNLENMESİNDEN SORUMLULAR"

Raporda ilgili yasalara göre kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların; kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden sorumlu olduğuna vurgu yapıldı.

"ŞANTİYELERE MALZEME SEÇİMİ İÇİN GİTTİLER"

Bakanlığın cevabında "şantiyelerde görevlendirilen personellerce kullanılan araçların; şantiyelerin malzeme seçimi, ekipman kontrolü ve teknik denetim işlerinin yanı sıra deprem, sel, yangın ve afetlerde kullanıldığını" ifade ettiği aktarılarak bununla ilgili şahıs görev yazıları ya da araç görevlendirme evrakının cevap ekinde yer almadığı belirtildi. Raporda bakanlığın cevabı yeterli görülmedi.

"BAKANLIK DENETİM MEKANİZMASI KURMALI"

Yapım işi kapsamında kontrollük için gerçek ihtiyaç kadar aracın temin edilmesinin sağlanması gerektiği ve araçların, görev mahalli dışında resmi görevlendirme olmadan kullanılmasının mevzuat hükümlerine uygun olmadığı vurgulanarak bakanlık tarafından en kısa süre içerisinde yapım işi kapsamında kullanılan araçların kontrolüne ilişkin bir denetim mekanizması kurulması önerildi.

SEVGİM BEGÜM YAVUZ
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı# sayıştay

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