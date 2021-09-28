Enflasyonla mücadele için 102 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçildi

İbrahim Kalın: Teslim edilmesi gereken 5 tane F-35 bekliyoruz

İbrahim Kalın: Teslim edilmesi gereken 5 tane F-35 bekliyoruz
TÜYİSEN: Ülkemizde bir yurt ve barınma sorunu yoktur

TÜYİSEN: Ülkemizde bir yurt ve barınma sorunu yoktur
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Şehir hastaneleri sağlık yükünü alıyor

Şehir hastaneleri sağlık yükünü alıyor
Sayıştay tespit etti: Ankara için istendi Çeşme'de çıktı

Sayıştay tespit etti: Ankara için istendi Çeşme'de çıktı

3. dozda uygulanan Biontech, Sinovac'a göre üstünlük gösterdi

3. dozda uygulanan Biontech, Sinovac'a göre üstünlük gösterdi
Bakan Yanık: Hamile kardeşlerimizi aşı yaptırmaya davet ediyorum

Bakan Yanık: Hamile kardeşlerimizi aşı yaptırmaya davet ediyorum
Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet

Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet
Basın İlan Kurumundan Sözcü Gazetesi'ne yalanlama

Basın İlan Kurumundan Sözcü Gazetesi'ne yalanlama
Erdoğan: Turkovac ve diğer aşılarımızı insanlığın kullanımına sunacağız

Erdoğan: Turkovac ve diğer aşılarımızı insanlığın kullanımına sunacağız

KVKK'dan aşı ve PCR testi kararı

KVKK'dan aşı ve PCR testi kararı
Kavcıoğlu: Türkiye gıda fiyatlarının en çok arttığı ülkeler arasında

Kavcıoğlu: Türkiye gıda fiyatlarının en çok arttığı ülkeler arasında
Fahiş fiyat denetiminde 5 litre diye satılan yağ 4.5 litre çıktı!

Fahiş fiyat denetiminde 5 litre diye satılan yağ 4.5 litre çıktı!
Bakanlığı arayıp doktoru tehdit etti, 6 bin 800 lira cezaya çarptırıldı

Bakanlığı arayıp doktoru tehdit etti, 6 bin 800 lira cezaya çarptırıldı
Bakanlıktan genelge: Yolcu almayan taksiye işlem yapılacak

Bakanlıktan genelge: Yolcu almayan taksiye işlem yapılacak

Bu üniversitede, kalacak yeri olmayan öğrencilere hocalar ev buluyor

Bu üniversitede, kalacak yeri olmayan öğrencilere hocalar ev buluyor
Bakan Koca: Dört vakadan biri çocuk

Bakan Koca: Dört vakadan biri çocuk
Doğalgaza Ekim'den sonra yüksek oranlı zamlar gelebilir

Doğalgaza Ekim'den sonra yüksek oranlı zamlar gelebilir
Ziya Selçuk, MEB'de usulsüz ihale ve atama yaptı iddiası

Ziya Selçuk, MEB'de usulsüz ihale ve atama yaptı iddiası
AYM, bekara konut hakkı verilmemesini hak hilali saydı

AYM, bekara konut hakkı verilmemesini hak hilali saydı

Eylemlere katılan 310 öğrenci 'yurt başvurusunda' bulunmamış

Eylemlere katılan 310 öğrenci 'yurt başvurusunda' bulunmamış
Silahla atış açtı, bekçilerin silahından çıkan mermiyle öldü

Silahla atış açtı, bekçilerin silahından çıkan mermiyle öldü
Ulaştırma eski bakanı, akrabalarına çifte maaş bağlatmış!

Ulaştırma eski bakanı, akrabalarına çifte maaş bağlatmış!
3'ü aktif görevde 13 mühendis dahil 26 FETÖ gözaltısı

3'ü aktif görevde 13 mühendis dahil 26 FETÖ gözaltısı
Kavcıoğlu, faiz kararı sonrası konuştu... Karar Erdoğan'ın mı?

Kavcıoğlu, faiz kararı sonrası konuştu... Karar Erdoğan'ın mı?

Üniversitelerde PCR kuyruğu uzuyor

Üniversitelerde PCR kuyruğu uzuyor
Korona ile mücadelede kış planı... 2 önemli adım

Korona ile mücadelede kış planı... 2 önemli adım
5 Kamu Kurumu toplamda 373 personel almak için ilana çıktı

5 Kamu Kurumu toplamda 373 personel almak için ilana çıktı
Marketlerin bir oyunu daha ortaya çıktı! Bu nasıl indirim?

Marketlerin bir oyunu daha ortaya çıktı! Bu nasıl indirim?
Kantincilerden 'okul gıdası' tepkisi: Logolu ürün yok ki satalım

Kantincilerden 'okul gıdası' tepkisi: Logolu ürün yok ki satalım
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Enflasyonla mücadele için 102 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Eylül 2021 20:26
Yazdır
Enflasyonla mücadele için 102 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçildi

Eşel-mobil sisteminin Ocak-Ağustos 2021 döneminde enflasyona etkisi eksi 1.42 puan doğrudan, eksi 1.06 puan ise dolaylı olmak üzere toplamda eksi 2.48 puan olarak hesaplandı. Bu kapsamda, eşel-mobil sistemi uygulaması sonucunda sadece 2021 yılı için toplam 46 milyar liralık KDV ve ÖTV gelirinden feragat edileceği hesaplanıyor.

Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan haberde "Hazine ve Maliye Bakanlığınca alınan önlemler çerçevesinde, enflasyonla mücadele kapsamında bazı hizmet sektörlerine yönelik uygulanan KDV indirimleri enflasyonu azaltıcı rol oynarken, 102.6 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçildi" dendi.

Anadolu Ajansı (AA), 'Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Maliyesi Raporu'ndan yola çıkarak bir haber yayınladı.

Merve Özlem Çakır'ın imzasıyla yayımlanan haberde, 2021 yılının ilk yarısında enflasyonist baskıların arttığı ifade edildi. Bu gelişmede gıda ve temel mal fiyatlarındaki artışların yanı sıra başta petrol olmak üzere, küresel emtia fiyatlarındaki yüksek seyrin ve enflasyon beklentilerindeki artışın etkili olduğu anlatılan haberde, şunlara yer verildi:

"Bununla birlikte mayıs ayının ikinci yarısından itibaren kademeli olarak ekonominin yeniden açılması da özellikle hizmetler kaynaklı olarak enflasyon üzerinde baskı yarattı. Böylece yıllık tüketici enflasyonu ağustos ayında yüzde 19.25 seviyesine yükseldi.

Türk lirasındaki değer kaybının birikimli etkileri, uluslararası koşullara bağlı girdi maliyetlerindeki artışlar ve arz kısıtları üretici fiyatlarının yüksek seyretmesinde belirleyici olurken, üretici enflasyonu ağustos ayında yüzde 45.52 seviyesinde gerçekleşti.
Diğer yandan, üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki makasın açılması tüketici enflasyonu üzerinde risk oluşturmayı sürdürüyor.
Yönetilen veya yönlendirilen fiyat ayarlamalarının yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı etkileri azaltmak amacıyla belirli hizmet sektörlerine yönelik uygulanan KDV indirimleri enflasyonu azaltıcı rol oynadı. Yapılan indirim ve fiyat ayarlamaları sonucunda 102.6 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçildi.
Tüm bu gelişmeler çerçevesinde 2021 yıl sonunda enflasyonun, Orta Vadeli Program'da öngörüldüğü üzere, yüzde 16.2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

- Eşel mobil sisteminin enflasyona etkisi eksi 2.48 düzeyinde gerçekleşti
Rapora göre, para ve maliye politikası eşgüdümünün sürekli ve sistematik bir yapıya dönüşmesi ve kalıcı fiyat istikrarının sağlanması amacıyla gelir politikaları da enflasyonla mücadeleye destek olacak şekilde uygulanıyor.

Bu kapsamda, eşel-mobil sistemi uygulaması sonucunda sadece 2021 yılı için toplam 46 milyar liralık KDV ve ÖTV gelirinden feragat edileceği hesaplanıyor.

Eşel-mobil sisteminin Ocak-Ağustos 2021 döneminde enflasyona etkisi eksi 1.42 puan doğrudan, eksi 1.06 puan ise dolaylı olmak üzere toplamda eksi 2.48 puan olarak hesaplandı.

- Geçici vergi indirimleriyle 25,2 milyar TL'den vazgeçildi

Salgınla mücadele kapsamında belirli sektörlerde geçici vergi indirimleri yapılması fiyat düzeyini de aşağı yönlü etkilerken, bu düzenlemelerle 2021 yılının 9 ayı için toplam 25.2 milyar lira vergi gelirinden vazgeçilecek.

- İşyeri kira gelirindeki stopajın düşürülmesiyle 3,6 milyar TL'lik gelirden vazgeçildi

Ayrıca iş yeri kiraları üzerindeki gelir vergisi stopaj oranının yüzde 20'den yüzde 10'a indirilmesi 3.6 milyar lira gelir kaybı oluşturdu.

- Tütün mamullerindeki vergi indirimiyle 10,8 milyar TL'den vazgeçildi

KAPAT [X]

Tütün mamullerinde uygulanan ÖTV nispi vergi oranı yüzde 67'den yüzde 63'e indirildi ve tütün mamullerinde yılın birinci ve ikinci yarısı için alkollü içkilerde ise yılın ikinci yarısı için maktu vergi tutarları artırılmadı. Bu uygulamalar ile 2021 yılı için sigarada 8.8 milyar lira, alkollü içeceklerde 2 milyar lira KDV ve ÖTV nedeniyle gelir kaybı hesaplandı.

Motorlu araçlarda ÖTV matrah eşiklerinin güncellenmesi ile otomotiv sektöründe fiyatların aşağı yönlü etkilenmesi bekleniyor. Bu düzenlemeyle yılın kalanında yaklaşık 340 milyon lira gelir kaybı oluşacağı tahmin ediliyor.
Türk lirası cinsinden yatırımların teşvik edilmesi amacıyla Türk lirası cinsi ürünlere yönelik gelir vergisi tevkifat oranlarında indirim yapılarak enflasyonla mücadeleye dolaylı yoldan destek veriliyor. Bu düzenleme ile 2021 yılının 9 ayı için 17 milyar lira gelirden vazgeçilmiş olacak.
Ekonomi Reform Programı kapsamında fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlaması amacıyla Fiyat İstikrarı Komitesi kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı.
Komite, enflasyon ile mücadelede arz kaynaklı fiyat artışlarına yönelik yapısal tedbirlerin oluşturulması kapsamında politika koordinasyonu sağlamaya odaklanmayı sürdürecek."

#Eşel mobil sistemi

Bu Habere Tepkiniz

SBB: Öğretmenevindeki memura fazla çalışma ücreti vermeyin ama izin verin

SBB: Öğretmenevindeki memura fazla çalışma ücreti vermeyin ama izin verin

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü öğretmenevlerinde 657'e tabi olarak çalışan memurlara fazla çalışma ücreti verilmeyeceğini ancak fazla çalışma yaptırılan personele 657 sayılı Kanunun "Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı 178 inci maddesinin (B) bendi uyarınca fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilmesinin uygun olacağını belirtti. Görüş yazısı öncesinde bazı öğretmenevlerindeki memurlara 700 TL'ye kadar fazla çalışma ücreti ödeniyordu
8 maddelik etik ilke yayımlandı: Kamu personeli, görev yaptığı kurumu karalayamaz

8 maddelik etik ilke yayımlandı: Kamu personeli, görev yaptığı kurumu karalayamaz

Kamu Görevlileri Etik Kurulu 8 farklı başlıkta kamu görevlilerinin sosyal medya paylaşımlarında uymaları gereken etik ilkeleri belirledi.
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
YÖK pedagojik formasyona dair usul ve esasları yayımladı

YÖK pedagojik formasyona dair usul ve esasları yayımladı

YÖK "Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar", güncellenmiş haliyle yayımladı.
Emekli veya çalışan memurlar, 'dul aylığı' alabilir mi?

Emekli veya çalışan memurlar, 'dul aylığı' alabilir mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurların emekli olması veya çalışması dul aylığı almaya engel midir?
Resmi yazı yazarken dikkat edilmesi gerekenler

Resmi yazı yazarken dikkat edilmesi gerekenler

Her düzeyde devlet memuru, işine hakimiyetinin temsili olan resmi yazı hazırlamanın inceliğine hakim olmalı ve kurgusuna hassasiyet gösterilmelidir.
Görev tahsisli konutların 'ısınma giderlerini' kim karşılar?

Görev tahsisli konutların 'ısınma giderlerini' kim karşılar?

Sayıştay Başkanlığı, rektöre tahsis edilen konutun gaz bedelinin üniversite bütçesinden karşılanamayacağını belirtti
15 bin öğretmen atama başvurusu başladı

15 bin öğretmen atama başvurusu başladı

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri bugün başladı. Başvurular 8 Ekim'e kadar sürecek.
2021 KPSS lisans ve öğretmenlik branş bazında sıralamaları yayımlandı

2021 KPSS lisans ve öğretmenlik branş bazında sıralamaları yayımlandı

ÖSYM, 2021 KPSS lisans ve öğretmenlik branş bazında sıralamaları yayımladı
2020 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim branş bazında sıralamalar güncellendi

2020 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim branş bazında sıralamalar güncellendi

ÖSYM, 2020 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim branş bazında sıralamaları güncelledi.
Memurlar siyasi parti toplantısına katılabilir mi?

Memurlar siyasi parti toplantısına katılabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, salt siyasi parti toplantısına katılma eyleminin, "siyasi parti yararına fiilen faaliyette bulunmak" eylemi kapsamında değerlendirilmesine hukuken olanak bulunmadığından, verilen disiplin cezasını iptal eden yerel mahkeme kararını onadı.
TMSF, Fon uzman yardımcısı 7 personel alacak

TMSF, Fon uzman yardımcısı 7 personel alacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 7 (Yedi) adet Fon Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 19 kasım 2021
Erdoğan: Turkovac ve diğer aşılarımızı insanlığın kullanımına sunacağız

Erdoğan: Turkovac ve diğer aşılarımızı insanlığın kullanımına sunacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde çevrimiçi olarak düzenlenen Küresel COVID-19 Zirvesi'ne bir videomesaj gönderdi.
Samsun Bafra Belediyesi 27 memur alacak

Samsun Bafra Belediyesi 27 memur alacak

Samsun Bafra Belediyesi 27 memur alacak. son başvuru tarihi 12 Kasım 2021.
Covid-19'a karşı dünyanın ilk DNA aşısı

Covid-19'a karşı dünyanın ilk DNA aşısı

DNA aşısı nedir? Bu yeni aşı, dünyanın Covid-19 ile mücadelesinde mRNA aşılarından bir sonraki silah mı olacak?