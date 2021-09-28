Şuğul Kanyonu dört mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor

İbrahim Kalın: Teslim edilmesi gereken 5 tane F-35 bekliyoruz

İbrahim Kalın: Teslim edilmesi gereken 5 tane F-35 bekliyoruz
TÜYİSEN: Ülkemizde bir yurt ve barınma sorunu yoktur

TÜYİSEN: Ülkemizde bir yurt ve barınma sorunu yoktur
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Şehir hastaneleri sağlık yükünü alıyor

Şehir hastaneleri sağlık yükünü alıyor
Sayıştay tespit etti: Ankara için istendi Çeşme'de çıktı

Sayıştay tespit etti: Ankara için istendi Çeşme'de çıktı

3. dozda uygulanan Biontech, Sinovac'a göre üstünlük gösterdi

3. dozda uygulanan Biontech, Sinovac'a göre üstünlük gösterdi
Bakan Yanık: Hamile kardeşlerimizi aşı yaptırmaya davet ediyorum

Bakan Yanık: Hamile kardeşlerimizi aşı yaptırmaya davet ediyorum
Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet

Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet
Basın İlan Kurumundan Sözcü Gazetesi'ne yalanlama

Basın İlan Kurumundan Sözcü Gazetesi'ne yalanlama
Erdoğan: Turkovac ve diğer aşılarımızı insanlığın kullanımına sunacağız

Erdoğan: Turkovac ve diğer aşılarımızı insanlığın kullanımına sunacağız

KVKK'dan aşı ve PCR testi kararı

KVKK'dan aşı ve PCR testi kararı
Kavcıoğlu: Türkiye gıda fiyatlarının en çok arttığı ülkeler arasında

Kavcıoğlu: Türkiye gıda fiyatlarının en çok arttığı ülkeler arasında
Fahiş fiyat denetiminde 5 litre diye satılan yağ 4.5 litre çıktı!

Fahiş fiyat denetiminde 5 litre diye satılan yağ 4.5 litre çıktı!
Bakanlığı arayıp doktoru tehdit etti, 6 bin 800 lira cezaya çarptırıldı

Bakanlığı arayıp doktoru tehdit etti, 6 bin 800 lira cezaya çarptırıldı
Bakanlıktan genelge: Yolcu almayan taksiye işlem yapılacak

Bakanlıktan genelge: Yolcu almayan taksiye işlem yapılacak

Bu üniversitede, kalacak yeri olmayan öğrencilere hocalar ev buluyor

Bu üniversitede, kalacak yeri olmayan öğrencilere hocalar ev buluyor
Bakan Koca: Dört vakadan biri çocuk

Bakan Koca: Dört vakadan biri çocuk
Doğalgaza Ekim'den sonra yüksek oranlı zamlar gelebilir

Doğalgaza Ekim'den sonra yüksek oranlı zamlar gelebilir
Ziya Selçuk, MEB'de usulsüz ihale ve atama yaptı iddiası

Ziya Selçuk, MEB'de usulsüz ihale ve atama yaptı iddiası
AYM, bekara konut hakkı verilmemesini hak hilali saydı

AYM, bekara konut hakkı verilmemesini hak hilali saydı

Eylemlere katılan 310 öğrenci 'yurt başvurusunda' bulunmamış

Eylemlere katılan 310 öğrenci 'yurt başvurusunda' bulunmamış
Silahla atış açtı, bekçilerin silahından çıkan mermiyle öldü

Silahla atış açtı, bekçilerin silahından çıkan mermiyle öldü
Ulaştırma eski bakanı, akrabalarına çifte maaş bağlatmış!

Ulaştırma eski bakanı, akrabalarına çifte maaş bağlatmış!
3'ü aktif görevde 13 mühendis dahil 26 FETÖ gözaltısı

3'ü aktif görevde 13 mühendis dahil 26 FETÖ gözaltısı
Kavcıoğlu, faiz kararı sonrası konuştu... Karar Erdoğan'ın mı?

Kavcıoğlu, faiz kararı sonrası konuştu... Karar Erdoğan'ın mı?

Üniversitelerde PCR kuyruğu uzuyor

Üniversitelerde PCR kuyruğu uzuyor
Korona ile mücadelede kış planı... 2 önemli adım

Korona ile mücadelede kış planı... 2 önemli adım
5 Kamu Kurumu toplamda 373 personel almak için ilana çıktı

5 Kamu Kurumu toplamda 373 personel almak için ilana çıktı
Marketlerin bir oyunu daha ortaya çıktı! Bu nasıl indirim?

Marketlerin bir oyunu daha ortaya çıktı! Bu nasıl indirim?
Kantincilerden 'okul gıdası' tepkisi: Logolu ürün yok ki satalım

Kantincilerden 'okul gıdası' tepkisi: Logolu ürün yok ki satalım
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Şuğul Kanyonu dört mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor

Sivas'ın Gürün ilçesinde dik kayalıklarla çevrili, görkemli yapısıyla dikkati çeken Şuğul Kanyonu, doğaseverlerden ilgi görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Eylül 2021 20:30
Yazdır
Şuğul Kanyonu dört mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gürün ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan kanyon, kaynağı Gövdeli Dağı olan ırmağın aktığı, etrafı dik kayalarla çevrili dar vadiden oluşuyor.

Temizliği ve berraklığıyla büyüleyen suyun doğallığı göze çarparken, kayaların arasından sızan çağlayanlar ise kış aylarında sarkıt halini alıyor.

Vadideki derede kırmızı benekli alabalık başta olmak üzere birçok tatlı su balığı, kanyon boyunca da farklı büyüklükteki mağaralar ilgi çekiyor.

Şuğul Kanyonu'nda söğüt, yabani badem, kuşburnu, sumak, ardıç gibi ağaç türleri ile sıvacı, karatavuk, boğmaklı ardıç, dağ ispinozu, saksağan, sığırcık gibi çok sayıda kuşa da rastlanıyor.

"Şuğul Vadisinin Turizme Kazandırılması Projesi 2" kapsamında 2018 yılında çevre düzenleme ve rekreasyon çalışmaları tamamlanan kanyonda, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmasının yanı sıra foto safari ve yürüyüş alanları, yöresel ürünlerin alınıp satıldığı mekanlar, mescit, otopark, kamelya gibi ihtiyaca cevap verebilecek donatılar bulunuyor. Birinci derece arkeolojik sit alanı olan kanyon, Sivas'a 140 km mesafede bulunuyor.

- Kanyonda 4 saat yürüyüş yapılabiliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir, kanyonun başlangıcından bitimine kadar 4 saatlik yürüyüşle gezilebildiğini belirtti.

Kanyonun üst kısımlarında şelaleler oluştuğunu, bu kısımlarda da derin suların bulunduğunu aktaran Hasdemir, Şuğul'un ülkedeki önemli kanyonlardan birisi olduğunu kaydetti.

Spor Tırmanış Milli Hakemi Ebuzer Bekar ise kanyonun doğa sporları ve kaya tırmanışı açısından önemini vurguladı.

Yaklaşık on yıldır bölgeyi ziyaret ettiklerini anlatan Bekar, "Fırsat buldukça Şuğul Kanyonu'na gelip kaya tırmanışı, kayalardan inişler yapıyoruz. Tırmanış alanlarında istasyon kurup, sistem ayarlayıp iniş çıkış çalışmaları gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

#Gürün# Gürün# Sivas# Şuğul Kanyonu

Bu Habere Tepkiniz

SBB: Öğretmenevindeki memura fazla çalışma ücreti vermeyin ama izin verin

SBB: Öğretmenevindeki memura fazla çalışma ücreti vermeyin ama izin verin

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü öğretmenevlerinde 657'e tabi olarak çalışan memurlara fazla çalışma ücreti verilmeyeceğini ancak fazla çalışma yaptırılan personele 657 sayılı Kanunun "Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı 178 inci maddesinin (B) bendi uyarınca fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilmesinin uygun olacağını belirtti. Görüş yazısı öncesinde bazı öğretmenevlerindeki memurlara 700 TL'ye kadar fazla çalışma ücreti ödeniyordu
8 maddelik etik ilke yayımlandı: Kamu personeli, görev yaptığı kurumu karalayamaz

8 maddelik etik ilke yayımlandı: Kamu personeli, görev yaptığı kurumu karalayamaz

Kamu Görevlileri Etik Kurulu 8 farklı başlıkta kamu görevlilerinin sosyal medya paylaşımlarında uymaları gereken etik ilkeleri belirledi.
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
YÖK pedagojik formasyona dair usul ve esasları yayımladı

YÖK pedagojik formasyona dair usul ve esasları yayımladı

YÖK "Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar", güncellenmiş haliyle yayımladı.
Emekli veya çalışan memurlar, 'dul aylığı' alabilir mi?

Emekli veya çalışan memurlar, 'dul aylığı' alabilir mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurların emekli olması veya çalışması dul aylığı almaya engel midir?
Resmi yazı yazarken dikkat edilmesi gerekenler

Resmi yazı yazarken dikkat edilmesi gerekenler

Her düzeyde devlet memuru, işine hakimiyetinin temsili olan resmi yazı hazırlamanın inceliğine hakim olmalı ve kurgusuna hassasiyet gösterilmelidir.
Görev tahsisli konutların 'ısınma giderlerini' kim karşılar?

Görev tahsisli konutların 'ısınma giderlerini' kim karşılar?

Sayıştay Başkanlığı, rektöre tahsis edilen konutun gaz bedelinin üniversite bütçesinden karşılanamayacağını belirtti
15 bin öğretmen atama başvurusu başladı

15 bin öğretmen atama başvurusu başladı

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri bugün başladı. Başvurular 8 Ekim'e kadar sürecek.
2021 KPSS lisans ve öğretmenlik branş bazında sıralamaları yayımlandı

2021 KPSS lisans ve öğretmenlik branş bazında sıralamaları yayımlandı

ÖSYM, 2021 KPSS lisans ve öğretmenlik branş bazında sıralamaları yayımladı
2020 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim branş bazında sıralamalar güncellendi

2020 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim branş bazında sıralamalar güncellendi

ÖSYM, 2020 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim branş bazında sıralamaları güncelledi.
Memurlar siyasi parti toplantısına katılabilir mi?

Memurlar siyasi parti toplantısına katılabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, salt siyasi parti toplantısına katılma eyleminin, "siyasi parti yararına fiilen faaliyette bulunmak" eylemi kapsamında değerlendirilmesine hukuken olanak bulunmadığından, verilen disiplin cezasını iptal eden yerel mahkeme kararını onadı.
TMSF, Fon uzman yardımcısı 7 personel alacak

TMSF, Fon uzman yardımcısı 7 personel alacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 7 (Yedi) adet Fon Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 19 kasım 2021
Erdoğan: Turkovac ve diğer aşılarımızı insanlığın kullanımına sunacağız

Erdoğan: Turkovac ve diğer aşılarımızı insanlığın kullanımına sunacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde çevrimiçi olarak düzenlenen Küresel COVID-19 Zirvesi'ne bir videomesaj gönderdi.
Samsun Bafra Belediyesi 27 memur alacak

Samsun Bafra Belediyesi 27 memur alacak

Samsun Bafra Belediyesi 27 memur alacak. son başvuru tarihi 12 Kasım 2021.
Covid-19'a karşı dünyanın ilk DNA aşısı

Covid-19'a karşı dünyanın ilk DNA aşısı

DNA aşısı nedir? Bu yeni aşı, dünyanın Covid-19 ile mücadelesinde mRNA aşılarından bir sonraki silah mı olacak?