Fabrika işçilerinin sendikal nedenlerle işten çıkarıldığı iddiası

Çerkezoğlu, Konya Kayalıpark Meydanı'nda işten çıkarıldıkları iddiasıyla eylem yapan işçilerle bir araya geldi.

Sendika üyesi bir grup işçinin de katıldığı eyleme Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu da destek verdi.

Çerkezoğlu, burada yaptığı açıklamada, işçilerin sorununun çözümü için Konya Valisi Vahdettin Özkan ile görüşerek yardım istediklerini dile getirdi.

Yasal haklarını kullanarak sendikaya üye olan işçilerin birçok yerde baskı gördüğünü ileri süren Çerkezoğlu, "Kentpar işçisi kardeşlerimin, bu mücadele başarıya ulaşana kadar, başları dik, alınları ak bir biçimde o fabrikanın içine girene kadar bütün gücümüzle bedeli ne olursa olsun yanlarında olacağız, bunun sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu da Kentpar yönetiminin yasadışı davrandığını ileri sürdü.

İşçiler, açıklamaların ardından bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

- Fabrikadan açıklama

Kentpar Üst Yöneticisi Ali Yavuz Kütük ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu.

İşçilerin yanlış yönlendirildiğini ileri süren Kütük, şirketlerinde toplu iş sözleşmesi görüşmesi gibi bir sürecin söz konusu olmadığını ifade etti.

Fabrikadaki 75 işçinin iş akitlerinin 8 Eylül'de kanuna aykırı iş bırakma gerekçesiyle haklı gerekçe ile feshedildiğini iddia eden Kütük, konu ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını, hukuki sürecin devam ettiğini bildirdi.

Kütük, "İlgili süreçte işten çıkarılan ve haklarında suç duyurusunda bulunulan kişiler kanuna aykırı şekilde uzun süreli olarak işi bırakan ve iş bıraktığı için iş sözleşmeleri feshedildiği halde iş yerinden çıkmayacağını belirtilen kişilerdir. Süreç ayrıntılı incelendiğinde ortada bir hak mücadelesinin olmadığı açıktır." ifadelerini kullandı.