Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine yarın Rusya'ya çalışma ziyaretinde bulunacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Eylül 2021 20:52
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Putin ile görüşmesinde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülüyor.