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Kayıp kadını bulup, postallarını veren, sırtında taşıyan o askere plaket

Bursa Uludağ'da odun toplarken kaybolan Gülefer Boynukısa'yı (59), 53 saat sonra bulup, postallarını veren ve yürüyemeyince de sırtında taşıyıp, sağlıkçılara ulaştıran İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma ekibinden Üzeyir Kızılkaya, Bursa Valisi Yakup Canbolat tarafından plaketle ödüllendirildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 28 Eylül 2021 21:36
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Temmuz ayında, ailesiyle piknik için Uludağ Çobankaya'ya giden Gülefer Boynukısa, odun toplamak için ormana girdi. Uzun süre dönmeyince ailesinin aradığı Boynukısa'nın yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, JAK, ANDA, NAK, AKUT ve İHH'dan gelen yaklaşık 100 kişi, arama çalışması başlattı. Ormanda, ayı ve domuz gibi yaban hayvanlarının fazlalığı nedeniyle hayatından endişe edilen Boynukısa, kaybolduktan 53 saat sonra, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma ekiplerince Kaplıkaya mevkisinde bulundu. Piknik yapılan yerden 25 kilometre uzakta bulunan Boynukısa, kendisini kurtarmaya gelen JAK ekibini görünce, "Ailem beni merak ediyordur. İyi ki buldunuz" dedi. Ayakkabısı olmayan, aç ve yorgun olduğu için bitkin düşen Gülefer Boynukısa'ya, JAK ekibinde görevli Üzeyir Kızılkaya, giydiği postalları verdi. Buna rağmen yürümekte zorluk çeken Boynukısa, JAK görevlisi Kızılkaya ve arkadaşları tarafından sırtta taşındı. Ormandan çıkartılan Boynukısa, sağlık ekiplerine teslim edildi. Gülefer Boynukısa, ambulansta ilk getirildiği Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nde kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

'3 KİLOMETRE YALIN AYAK YÜRÜDÜM'

Olaydan sonra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Boynukısa'ya postallarını vererek yalın ayak kalan JAK personeli Üzeyir Kızılkaya'ya başarı belgesi verdi. O gün yaşadıklarını DHA'ya anlatan Kızılkaya, "6 yıldır Jandarma Arama Kurtarma timinde görev yapıyorum. O gün, Uludağ Çobankaya mevkisinde bir kişinin kaybolduğu bilgisini öğrendik, 112'ye yapılan ihbar sonrası. Tim olarak bölgeye intikal ettik. Ailesinden gerekli bilgileri aldıktan sonra bölgede arama çalışmalarına başladık. Bu çalışmamız 53 saat sürdü. İlk gün kaybolduğu yerden başlayarak dere yatakları, patikalar ve gidebileceği bütün güzergahları değerlendirip çalışmalara başladık fakat herhangi bir netice alamadık. Arama çalışmalarında 53 saatin sonunda vatandaşı Kaplıkaya mevkisinde bulduk. İlk yanına gittiğimizde çok yorgun ve bitkin haldeydi. Ayakkabısı yoktu, ayağında çizik ve yaralar vardı. Yanımızda sağlık personeli yoktu ama hepimizin ilk yardım kursu olduğu için hemen müdahale ettik. Ayağını sardık. Bizi görünce çok sevindi, minnettarlığını bildirdi, ailesini özlediğini ve kavuşmak istediğini söyledi. Daha sonra yola çıkacaktık. Ayağı yaralı olduğu için sırtımızda taşımak istedik.

Fakat arazi çok engebeli ve kayalık olduğu için bu mümkün olmadı. Ben de bu sırada ayağımdaki postalı çıkarıp ona giydirdim. Çünkü, o yürüyemez, ben ise yoluma devam edebilirdim. Yer yer diğer arkadaşlarımla beraber sırtımızda taşımaya da devam ettik. Ben yaklaşık 3 kilometre yalın ayak yürüdüm. Ayağımda sızlanmalar oldu ama yaptığım şeye değerdi. Teyzemizi ailesine sağ salim kavuşturmaya değerdi" diye konuştu.

JAK personeli Kızılkaya olaydan sonra görevlerini layığıyla yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın kendisine, bu hareketinden ötürü teşekkür plaketi verdiğini söyledi.

#Uludağ# Üzeyir Kızılkaya# Bursa Valisi# Yakup Canbolat

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