Polisevine garson alımında dikkat çeken şart!
Bolu Polisevi Müdürlüğü, garson alımında "Daha önce çalışmış olduğu Kamu Kurum ve Kuruluşlarına dava açmamış olmak" şartı arandı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 29 Eylül 2021 00:04
Bolu Polisevi Müdürlüğünün il düzeyindeki 2 kişilik Garson alım ilanı İşkur tarafından yayımlandı.
liselerinin Turizm ve Konaklama İşletmeciliği Bölümlerinden mezun olmuş olmanın tercih sebebi olacağının belirtildiği ilanda, daha önce çalışmış olduğu kamu kurumlarına dava açmamış olmak şartı konuldu.
İşte polisevi müdürlüğünün ilginç ilanı