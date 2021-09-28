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Selimiye Camii'nde 6 yıl sonra çevre düzenlemesi başladı

Edirne'de, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin 'Selimiye Cami Çevresi ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi'nin bahçesindeki kazı çalışması sırasında bulunan 'Yemiş Kapanı Hanı' nedeniyle durdurulan ve atıl kalan alanında, 6 yıl sonra yeniden çalışma başlatıldı. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Yılan hikayesine dönen bir çevre düzenlemesi vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle Mimar Sinan'ın ustalık eserini UNESCO'nun dünya mirasına yakışır şekilde çevre düzenlemesini de yapıyoruz" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 28 Eylül 2021 21:45
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Selimiye Camii'nde 6 yıl sonra çevre düzenlemesi başladı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan, Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camii, Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesi'nin 2015 yılında ortak çalışması ile başlatılan 'Selimiye Cami Çevresi ve Kentsel Tasarım Projesi' kazı çalışmaları sırasında bahçesinde bulunan 'Yemiş Kapanı Hanı' nedeniyle 6 yıl önce durduruldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü 'Yemiş Kapanı Hanı'nın ihya edilmesini isterken Edirne Belediyesi hazırladığı peyzaj projesi ile çalışmaları devam edilmesini istedi. İki kurum arasında anlaşmazlık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araya girmesiyle sona erdi ve çalışmalar yeniden başlatıldı. 3 ayrı projede devam edecek çalışmalarda Vakıflar Genel Müdürlüğü, Selimiye Camii'ni restore etme kararı alırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da çevre ve peyzaj düzenlemesi yapacak.

DÜKKANLAR BOŞALTILDI, ÇALIŞMA BAŞLADI

Edirne Belediyesi, Selimiye Camii bahçesinde bulunan iş yerlerini geçen ay yıkımı için kiracılarına gönderdiği talimat yazısıyla boşaltı. Boşalan dükkanlar önüne çekilen bariyerler ile kapatılırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 6 yıldır atıl durumda bulunan bahçede temizlik çalışması başlattı. Yapılacak çalışmaların ardından tarihi Selimiye Camii, orijinal haliyle restore edilip, tepki çeken çevresi de en iyi şekilde düzenlenerek, turizme açılması hedefleniyor.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Selimiye'yi restorasyon, peyzaj ve çevre düzeni ile 3 ayrı projede ele aldıklarını belirterek, "Selimiye Camii Mimar Sinan'ın başyapıtı, 'ustalık eserim' dediği bir cami. Türk İslam mimarisinin en güzel örneklerinden bir tanesi. Burada çevre düzenlemesiyle ilgili 5-6 yıldır süren bir sıkıntı vardı. Edirne'ye hiç yakışmayan, Mimar Sinan'ın ustalık eserine hiç yakışmayan bir durumda şu anda Selimiye'nin etrafı. Üç proje halinde burayı ele alıyoruz. Birinci olarak Selimiye'nin restorasyonunu yapıyoruz orijinal haline uygun olarak vakıflar eliyle. İnşallah onun restorasyonunun fiili çalışmalarına bu yıl başlamayı planlıyoruz. Bu iğneyle kuyu kazmak gibi, meşakkatli bir iş. Orijinaline uygun bir şekilde restore edeceğiz ve bu restorasyonun 3 yıla aşkın devam etmesini bekliyoruz. Bu süreçte camiyi ibadete de kapatmayı planlamıyoruz. Vatandaşlarımız gittiklerinde ibadetlerini yapabilecekler" dedi.

'ÇEVRE DÜZENLEMESİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPIYORUZ'

Selimiye bahçesinde durdurulan çevre düzenlemesi çalışmalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılıp, dünya kültür mirasına yakışır şekilde tamamlanacağını belirten Aksal, "Selimiye'de yürütülen proje çalışmalarından diğer kısmı da çevre düzenlemesi. Yılan hikayesine dönen bir çevre düzenlemesi vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle Mimar Sinan'ın ustalık eserini UNESCO'nun dünya mirasına yakışır bir şekilde çevre düzenlemesini de yapıyoruz. Onun çalışmalarına da başladık. O da iki ayrı proje şeklinde gerçekleşecek. Bir tanesi çevre düzenlemesi. Bir tanesi de o tarihi alanın rekonstrüksiyonu ile ilgili proje. Çevre düzenlemesiyle ilgili bir firmaya iş verildi. Güvendiğimiz bir firma. Daha önce Enez'deki tarihi Fatih Camii restorasyonunu yapan bir firma. Şu an çalışmalara başladık, yer teslimi yapıldı" diye konuştu.

'BELEDİYE 5 YILDIR PROJE HAZIRLAMIYOR'

AK Parti'li Aksal, Edirne Belediyesi'nin 5 yıldır proje hazırlamadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Selimiye'nin ikinci kısımla ilgili de orasının projesini Edirne Belediyesi hazırlıyor. Belediye hazırladığında da uygulamasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla yine biz gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar tabi 5 yıl boyunca belediyenin bu projeyi hazırlaması gerekiyor ama bugüne kadar hazırlanmış, Mimar Sinan'ın ustalık eserine yakışır düzeyde bir proje elimizde yok. İnşallah belediye bunu en kısa zamanda hazırlar ve biz de bakanlıkla bu projenin uygulamasını yaparız. Bir yandan Selimiye Camii bir yandan çevre düzenlemesiyle birlikte hem Edirnelilerimize hem tüm vatandaşlarımıza hem de dünya mirasına yakışır bir proje ortaya çıkar diyorum. Belediyenin oraya güzel bir proje yapmasını bekliyoruz ve umut ediyoruz ama Edirnelilerin hiç şüphesi olmasın biz her halükarda Selimiye'nin çevre düzenlemesini yapacağız. Ben iş o noktaya gelmez diyorum. Eğer o noktaya gelirse hiç şüphesi olmasın ki Edirnelilerin, biz Selimiye'ye yakışır şekilde o projeyi yaparız. Burası etrafıyla birlikte çok güzel bir meydan olacak. İlk önce kendi esnafımız, hemşehrilerimiz çok şikayetçi. Edirneli hemşehrilerimize sorduğumuzda bu kadar güzel, Mimar Sinan'ın ustalık eserinin önünün bu şekilde olması herkes için üzüntü kaynağıdır."

ESNAF ÇALIŞMALARIN BAŞLATILMASINDAN MEMNUN

Selimiye'nin ön tarafında ciğerci dükkanı bulunan Bahri Dinar, çalışmaların başlamasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, projenin yıllardır beklediğini söyledi. Dinar, "Yıllardan beri beklediğimiz bir şeydi bu. 6-7 yıldır atıl vaziyetteydi burası artık ciddi bir çalışma başlatıldı. Biz inanıyoruz ki önümüzdeki bahara yetişecektir. Tabi bu proje bittiğinde Edirne'nin yüzü, şekli de değişecek. Bittiğinde daha çok turist gelecek buraya, daha çok istihdam sağlanacak. Bir an önce bitmesini bekliyoruz ve buradan da Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Arif Meriç ise "Bir esnaf olarak çalışmaların başlamasını çok olumlu buluyorum. Sadece esnafa değil tüm Edirne'ye büyük bir ikram olacaktır bu çalışma. Şu anda hummalı bir çalışma başladı. Yurt içinden ve yurt dışından gelen insanlar ilk etapta nereye geliyorlar? Edirne'ye geliyorlar. Selimiye Camii'nin etrafını böyle gördükçe herkesin gönlü buruk oluyordu. Şu anda bu çalışmayla Selimiye hak ettiği yeri alacaktır, diye düşünüyorum" dedi.

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