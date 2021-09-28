'Bu dalgada Kovid, çocukların hayatını tehdit ediyor'

İbrahim Kalın: Teslim edilmesi gereken 5 tane F-35 bekliyoruz

İbrahim Kalın: Teslim edilmesi gereken 5 tane F-35 bekliyoruz
TÜYİSEN: Ülkemizde bir yurt ve barınma sorunu yoktur

TÜYİSEN: Ülkemizde bir yurt ve barınma sorunu yoktur
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Şehir hastaneleri sağlık yükünü alıyor

Şehir hastaneleri sağlık yükünü alıyor
Sayıştay tespit etti: Ankara için istendi Çeşme'de çıktı

Sayıştay tespit etti: Ankara için istendi Çeşme'de çıktı

3. dozda uygulanan Biontech, Sinovac'a göre üstünlük gösterdi

3. dozda uygulanan Biontech, Sinovac'a göre üstünlük gösterdi
Bakan Yanık: Hamile kardeşlerimizi aşı yaptırmaya davet ediyorum

Bakan Yanık: Hamile kardeşlerimizi aşı yaptırmaya davet ediyorum
Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet

Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet
Basın İlan Kurumundan Sözcü Gazetesi'ne yalanlama

Basın İlan Kurumundan Sözcü Gazetesi'ne yalanlama
Erdoğan: Turkovac ve diğer aşılarımızı insanlığın kullanımına sunacağız

Erdoğan: Turkovac ve diğer aşılarımızı insanlığın kullanımına sunacağız

KVKK'dan aşı ve PCR testi kararı

KVKK'dan aşı ve PCR testi kararı
Kavcıoğlu: Türkiye gıda fiyatlarının en çok arttığı ülkeler arasında

Kavcıoğlu: Türkiye gıda fiyatlarının en çok arttığı ülkeler arasında
Fahiş fiyat denetiminde 5 litre diye satılan yağ 4.5 litre çıktı!

Fahiş fiyat denetiminde 5 litre diye satılan yağ 4.5 litre çıktı!
Bakanlığı arayıp doktoru tehdit etti, 6 bin 800 lira cezaya çarptırıldı

Bakanlığı arayıp doktoru tehdit etti, 6 bin 800 lira cezaya çarptırıldı
Bakanlıktan genelge: Yolcu almayan taksiye işlem yapılacak

Bakanlıktan genelge: Yolcu almayan taksiye işlem yapılacak

Bu üniversitede, kalacak yeri olmayan öğrencilere hocalar ev buluyor

Bu üniversitede, kalacak yeri olmayan öğrencilere hocalar ev buluyor
Bakan Koca: Dört vakadan biri çocuk

Bakan Koca: Dört vakadan biri çocuk
Doğalgaza Ekim'den sonra yüksek oranlı zamlar gelebilir

Doğalgaza Ekim'den sonra yüksek oranlı zamlar gelebilir
Ziya Selçuk, MEB'de usulsüz ihale ve atama yaptı iddiası

Ziya Selçuk, MEB'de usulsüz ihale ve atama yaptı iddiası
AYM, bekara konut hakkı verilmemesini hak hilali saydı

AYM, bekara konut hakkı verilmemesini hak hilali saydı

Eylemlere katılan 310 öğrenci 'yurt başvurusunda' bulunmamış

Eylemlere katılan 310 öğrenci 'yurt başvurusunda' bulunmamış
Silahla atış açtı, bekçilerin silahından çıkan mermiyle öldü

Silahla atış açtı, bekçilerin silahından çıkan mermiyle öldü
Ulaştırma eski bakanı, akrabalarına çifte maaş bağlatmış!

Ulaştırma eski bakanı, akrabalarına çifte maaş bağlatmış!
3'ü aktif görevde 13 mühendis dahil 26 FETÖ gözaltısı

3'ü aktif görevde 13 mühendis dahil 26 FETÖ gözaltısı
Kavcıoğlu, faiz kararı sonrası konuştu... Karar Erdoğan'ın mı?

Kavcıoğlu, faiz kararı sonrası konuştu... Karar Erdoğan'ın mı?

Üniversitelerde PCR kuyruğu uzuyor

Üniversitelerde PCR kuyruğu uzuyor
Korona ile mücadelede kış planı... 2 önemli adım

Korona ile mücadelede kış planı... 2 önemli adım
5 Kamu Kurumu toplamda 373 personel almak için ilana çıktı

5 Kamu Kurumu toplamda 373 personel almak için ilana çıktı
Marketlerin bir oyunu daha ortaya çıktı! Bu nasıl indirim?

Marketlerin bir oyunu daha ortaya çıktı! Bu nasıl indirim?
Kantincilerden 'okul gıdası' tepkisi: Logolu ürün yok ki satalım

Kantincilerden 'okul gıdası' tepkisi: Logolu ürün yok ki satalım
Ana sayfaHaberler Yaşam

'Bu dalgada Kovid, çocukların hayatını tehdit ediyor'

Türkiye'nin en büyük pandemi merkezlerinden Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları Klinik Şefi Prof. Dr. Şirin Güven ve Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Halit Çam, çocuk Kovid vakalarında sanıldığı gibi bir artış olmadığını, ancak önceki dalgalardan farklı olarak diğer virüs enfeksiyonlarının mevsiminden önce görülmeye başlandığını söyleyerek uyardı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 28 Eylül 2021 21:46
Yazdır
'Bu dalgada Kovid, çocukların hayatını tehdit ediyor'

Okulların açılmasıyla çocuk Kovid vakalarında artış olduğu ya da çocuklarda hastalığın daha ağır seyrettiği yönündeki endişelere değinen uzmanlar, özellikle çocuk yoğun bakımlardaki artışın asıl nedeninin, bu yıl diğer viral enfeksiyonların eski piklerdekine nazaran çok daha fazla ve mevsiminden önce görülmeye başlanması olduğunu söyledi. Salgının başından bu yana binlerce çocuk Kovid vakasının tedavi edildiği merkezlerden biri olan Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları Klinik Şefi Prof. Dr. Şirin Güven ile Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Halit Çam, açıklamalarda bulundu.

"DİĞER VİRAL ENFEKSİYONLAR BU YIL TEMMUZ AĞUSTOS'TA BAŞLADI"

Prof. Dr. Güven, Mart-Mayıs arasındaki bir önceki dalgaya nazaran bu dalgada çocuk hastalarda Kovid açısından farklı bir artış gözlediklerini söyleyerek, "Çocuk hasta sayılarımız erişkinlere paralel ilerliyor ancak kliniğimizde gözlemlediğimiz farklı durum şu; Önceki dalgalarda bu kadar çok farklı viral enfeksiyonlara rastlamıyorduk. Yani RSV (respituar sinsityal virüs), el ayak sendromu, altıncı hastalık gibi hastalıklara sebep olan enfeksiyonlar ile bronşiolit, pnömoni vakalarımız bu dalgada çok fazla. Bu yıl mevsiminden daha erken, Temmuz Ağustos gibi bu viral enfeksiyonlar başladı çocuklarda. Normalde Eylül Ekim aylarında görürdük. Ayrıca küçük bebeklerde, süt çocuklarında, özellikle 1 yaşın altındaki çocuklarda daha fazla bronşiolit var. Bu bebeklerin durumu özellikle Kovid de eklenince gerçekten daha ağır seyrediyor, daha uzun süre hastanede kalıyorlar ve daha fazla yoğun bakıma ihtiyaç duyuluyor" dedi.

"AİLELER AŞILANDIK RAHATLIĞIYLA MASKE VE KORUNMAYA DİKKAT ETMİYOR"

Bu durumun nedeninin, ailelerin aşılamanın verdiği rahatlık nedeniyle maske ve temas izolasyonunda daha dikkatsiz davranması olabileceğini de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Güven, "Maalesef özellikle bronşiolit ile gelen veya astım atağı geçirip pnömoni olan bir çocukta bir de Kovid eklendiğinde bu çocukların tablosu çok daha ağır gidiyor. Eğer biz maske mesafeye dikkat etmezsek, eğer biz erişkin aşılamamızı artırmazsak muhtemelen birkaç ay sonra, çocuklarda ağır Kovid vakalarımız çok artacak ve tabii ki bununla paralel olarak ölüm oranlarımız da yükselecek. Bu nedenle lütfen aileler aşılandık diye sosyal hayatlarında rahat hareket etmesin, mutlaka sosyal mesafeye, maske ve temizliğe dikkat etsin. Ayrıca çocukların da okullarda maskelerini takmaları gerekiyor." diye konuştu.

"AĞIR VAKALARDAKİ ARTIŞIN ASIL NEDENİ DİĞER VİRAL ENFEKSİYONLAR"

Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Halit Çam ise mevsimsel değişiklikler içerisinde Kovid-19 hastalığına neden olan Sars-Cov 2 etkeni dışında birçok viral enfeksiyonun söz konusu olduğunu hatırlatarak "Bu bir karmaşa yarattı, sanki Kovid vakalarının artışı gibi bir yansıma yarattı. Ama gözlemlediğimiz, çocuklardaki asıl artış, diğer enfeksiyonların üzerine Kovid'in de eklenmesi nedeniyle oldu aslında. Mesela RVS, parainfluenza, Rinovirüs, enterovirüsler, bunlar da şu anda arttı. Pekçok viral enfeksiyonda burun akıntıları, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, boğazda burunda yanma gibi belirtiler olur. Bunların Kovid'le birbirinden ayrılması ise PCR testleri ile söz konusu" dedi.

"BAŞKA VİRÜSLE ENFEKTE OLAN ÇOCUĞUN KOVİD KAPMA RİSKİ DE ARTAR"

Prof. Dr. Çam, "Bu ille de Kovid'den değil, başka bir etken nedeniyle de olabilir. Böyle bir durumda, yani başka bir virüsle bağışıklığı zayıflamış bir çocukta aile halkından Kovid kapma riski daha da yükselir, hastalığı ağır geçirme ihtimali artar. Bu yüzden aile de kişisel ilişkilerde, koruyucu önlemlere başvurmuyorsa evdeki çocukta bu risk çok daha katlanıyor" şeklinde konuştu. Aynı riskin tam tersi durumlar için de geçerli olduğunu belirten Prof. Dr. Çam, Kovid geçiren bir çocuğun üzerine başka bir viral enfeksiyona yakalanmasının tabloyu ağırlaştırdığını söyledi. Çam, "Kovid geçirmekte olan bir çocukta da immün sistem zaten deprese oluyor (zayıflıyor). O sırada fırsatçı enfeksiyonlara daha beter zemin hazırlanıyor. Yoğun bakıma yatan çocuklarda da bu nedenle risk artıyor sekonder (ikincil) enfeksiyon yönünden." dedi.

"BU YIL DAHA ÇOK 0-1 YAŞ ARASI ÇOCUKLARI GÖRÜYORUZ"

Kovid dahil her türlü viral enfeksiyonda bazı çocukların daha yüksek risk faktörü taşıdığını da anlatan Prof. Dr. Çam, sözlerini şöyle noktaladı: "Özellikle prematüre doğum geçmişi olan çocuklar, sistemik konjenital (doğumsal) hastalığı olan çocuklar, kalıtsal metabolizma hastalığı olan çocuklar, kısaca intakt (güçlü) olmayan bir metabolizmaya sahip olan çocuklarda, her zaman için her türlü virüs risk oluşturuyor. Bu sadece koronavirüs değil. Biz bu dalgada kliniğimizde daha çok 3 aylık, 4 aylık bebeklik yaşındaki yani infant dediğimiz 0-1 yaş grubu çocukları daha fazla görmeye başladık."

#

Bu Habere Tepkiniz

SBB: Öğretmenevindeki memura fazla çalışma ücreti vermeyin ama izin verin

SBB: Öğretmenevindeki memura fazla çalışma ücreti vermeyin ama izin verin

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü öğretmenevlerinde 657'e tabi olarak çalışan memurlara fazla çalışma ücreti verilmeyeceğini ancak fazla çalışma yaptırılan personele 657 sayılı Kanunun "Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı 178 inci maddesinin (B) bendi uyarınca fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilmesinin uygun olacağını belirtti. Görüş yazısı öncesinde bazı öğretmenevlerindeki memurlara 700 TL'ye kadar fazla çalışma ücreti ödeniyordu
8 maddelik etik ilke yayımlandı: Kamu personeli, görev yaptığı kurumu karalayamaz

8 maddelik etik ilke yayımlandı: Kamu personeli, görev yaptığı kurumu karalayamaz

Kamu Görevlileri Etik Kurulu 8 farklı başlıkta kamu görevlilerinin sosyal medya paylaşımlarında uymaları gereken etik ilkeleri belirledi.
SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

SGK görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
YÖK pedagojik formasyona dair usul ve esasları yayımladı

YÖK pedagojik formasyona dair usul ve esasları yayımladı

YÖK "Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar", güncellenmiş haliyle yayımladı.
Emekli veya çalışan memurlar, 'dul aylığı' alabilir mi?

Emekli veya çalışan memurlar, 'dul aylığı' alabilir mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurların emekli olması veya çalışması dul aylığı almaya engel midir?
Resmi yazı yazarken dikkat edilmesi gerekenler

Resmi yazı yazarken dikkat edilmesi gerekenler

Her düzeyde devlet memuru, işine hakimiyetinin temsili olan resmi yazı hazırlamanın inceliğine hakim olmalı ve kurgusuna hassasiyet gösterilmelidir.
Görev tahsisli konutların 'ısınma giderlerini' kim karşılar?

Görev tahsisli konutların 'ısınma giderlerini' kim karşılar?

Sayıştay Başkanlığı, rektöre tahsis edilen konutun gaz bedelinin üniversite bütçesinden karşılanamayacağını belirtti
15 bin öğretmen atama başvurusu başladı

15 bin öğretmen atama başvurusu başladı

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri bugün başladı. Başvurular 8 Ekim'e kadar sürecek.
2021 KPSS lisans ve öğretmenlik branş bazında sıralamaları yayımlandı

2021 KPSS lisans ve öğretmenlik branş bazında sıralamaları yayımlandı

ÖSYM, 2021 KPSS lisans ve öğretmenlik branş bazında sıralamaları yayımladı
2020 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim branş bazında sıralamalar güncellendi

2020 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim branş bazında sıralamalar güncellendi

ÖSYM, 2020 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim branş bazında sıralamaları güncelledi.
Memurlar siyasi parti toplantısına katılabilir mi?

Memurlar siyasi parti toplantısına katılabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, salt siyasi parti toplantısına katılma eyleminin, "siyasi parti yararına fiilen faaliyette bulunmak" eylemi kapsamında değerlendirilmesine hukuken olanak bulunmadığından, verilen disiplin cezasını iptal eden yerel mahkeme kararını onadı.
TMSF, Fon uzman yardımcısı 7 personel alacak

TMSF, Fon uzman yardımcısı 7 personel alacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 7 (Yedi) adet Fon Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 19 kasım 2021
Erdoğan: Turkovac ve diğer aşılarımızı insanlığın kullanımına sunacağız

Erdoğan: Turkovac ve diğer aşılarımızı insanlığın kullanımına sunacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde çevrimiçi olarak düzenlenen Küresel COVID-19 Zirvesi'ne bir videomesaj gönderdi.
Samsun Bafra Belediyesi 27 memur alacak

Samsun Bafra Belediyesi 27 memur alacak

Samsun Bafra Belediyesi 27 memur alacak. son başvuru tarihi 12 Kasım 2021.
Covid-19'a karşı dünyanın ilk DNA aşısı

Covid-19'a karşı dünyanın ilk DNA aşısı

DNA aşısı nedir? Bu yeni aşı, dünyanın Covid-19 ile mücadelesinde mRNA aşılarından bir sonraki silah mı olacak?