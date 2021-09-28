Yargıtay, 279 sürekli işçi ve 214 personel alımı sonuçlarını açıkladı
Yargıtay Başkanlığı, 279 sürekli işçi ve sözleşmeli 214 personel alım sonuçlarını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Eylül 2021 22:45
Yargıtay Başkanlığı, İŞKUR üzerinden hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı iş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 279 sürekli işçi ve sözleşmeli pozisyonlara, 2020 yılı KPSS puanları esas alınarak, uygulamalı ve sözlü veya sözlü sınav sonucuna göre 214 personel alım ilan açmıştı.
Yargıtay Başkanlığı, 279 sürekli işçi ve sözleşmeli 214 personel alım sonuçlarını açıkladı.
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