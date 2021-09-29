Avrupa'da enerji fiyatı uçtu

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, enerji sektörünü de vurdu. Başta Avrupa olmak üzere birçok bölgede enerji fiyatlarında ciddi yükselişler yaşandı. İngiltere'de ocakta megavatsaat başına 89,83 avro olan spot elektrik fiyatı neredeyse üçe katlanırken yalnızca son bir ayda fiyatlar iki katına çıktı. Ağustosta megavatsaat başına 125,20 avro olan elektrik fiyatları eylülde 240,30'a avroya kadar yükseldi. Sadece İngiltere'de değil İtalya, İspanya, Almanya, Fransa ve Bulgaristan, Yunanistan ve Polonya'da da yüksek oranda elektrik fiyat artışları yaşandı.

İtalya'da elektrik fiyatları son bir ayda yüzde 30 yükseldi. Elektrik fiyatı eylülde 145,98 avroya ulaşan İtalya'da ocakta elektrik fiyatı 60,71 avroydu. İtalya'da elektrik fiyatları bu yılın ilk dokuz ayında 2,5 kat arttı. İspanya'da ocakta 60,71 avro olan elektrik fiyatı eylülde 147,34'e ulaştı. Böylece İspanya'da yüzde 250'ye yaklaşan artış yaşandı. Almanya'da da elektrik fiyatları katlandı.

Ocakta 52,81 avro olan elektrik fiyatları, eylülde 127,63'e yükseldi. Almanya'da elektrik fiyatlarında bu yıl yaşanan artış yüzde 250 oldu. Dokuz ayda spot elektrik fiyatı Bulgaristan'da yüzde 220 yükseldi. Polonya'da ocakta 54,89 avro olan elektrik fiyatları ise 100,84'e yükseldi. Türkiye'de ocakta megavatsaat başına 33,04 avro olan elektrik fiyatı da eylülde 52,85 avro ile Avrupa'dan çok daha geride yer aldı. Bu fiyatlarla Türkiye'de spot elektrik fiyatı, yüzde 59 artışla sınırlı kaldı.

Dünya dara düştü!

Artan elektrik talebi, enerji fiyatlarındaki anormal yükselişler ve emisyonları azaltmaya yönelik ülke hedefleri, Çin'de kriz çıkardı. Pekin enerji kullanımını kısıtlama kararı aldı. Dünyaya üretim yapan birçok fabrika şalteri indirdi. Dünyayı etkileyebilecek kıtlık riski baş gösterdi.

DOĞALGAZ DA YÜKSELDİ

Diğer yandan Avrupa'da doğalgaz fiyatları da anormal seyrediyor. İngiltere doğalgaz ticaret merkezi NBP'de ocakta 22,56 avro olan doğalgaz birim fiyatı eylülde 57,81'e yükseldi. NBP'de ilk 9 ayda yüzde 250'yi aşan fiyat artışı, diğer önde gelen piyasalarda da yaşandı. Almanya doğalgaz ticaret merkezi Gaspool'da ocakta 19,96 avro olan doğalgaz fiyatı, eylülde yüzde 300'e yaklaşan artışla 57,45 avro oldu. Hollanda'da doğalgaz fiyatları ilk dokuz ayda yüzde 270'in üzerinde arttı. Türkiye'deki doğalgaz fiyatları da yine aynı şekilde Avrupa piyasalarının çok daha gerisinde yerini aldı. Bu yılın ocak ayında megavatsaat başına 13,70 avro olan doğalgaz birim fiyatı, yüzde 55 artışla eylülde 21,27 oldu.

İNGİLTERE'DE ASKERLER DİREKSİYON BAŞINA

İngiltere'de hükümet, yakıt tedarik problemini çözmek için sınırlı sayıda askeri tanker sürücüsünün gerektiğinde görevlendirmek üzere hazır durumda bekletileceğini açıkladı. Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, araç sahiplerinin enerji şirketlerinin bazı istasyonlarını kapatacağını açıklamasının ardından oluşan panik satın almalarının yavaşladığını, ek tedbir olarak ordudan tır sürücüsü açığını kapatmaya yönelik yardım istediklerini belirtti. İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, tır sürücüsü eksikliği nedeniyle ülkede 'çok az sayıda' petrol istasyonunu kapatacağını duyurmasının ardından akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşmuş, bazı istasyonlarda yakıt kalmadığı görülmüştü. Ülkede mevcut nakliye aracı sürücüsü sayısının ihtiyaç duyulan rakamın 100 bin altında bulunduğu ifade ediliyor.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ