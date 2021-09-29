İBB, öğrenci yurt inşaatlarını durdurdu

İnşaatta kullanılan birçok malzemede de tahribat oluştuğu ve maddi kayba yol açıldığı bildirildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe duruma tepki göstererek, "Birçok proje gibi, gençlerimizin barınma hakkı durduruldu. CHP'li İBB yönetimi, 2 bin 219 gencimize yurt olacak inşaatlara 2.5 yıldır tek bir çivi çakmadı. Algı belediyeciliği, hizmet belediyeciliğine yenilecek" dedi. Diğer tepkiler ise şöyle:

AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Recep Şencan: Polemiği bıraksınlar yurdu planladığı gibi bitirsinler. İBB yapamıyorsa projeyi devretsin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız seve seve tamamlar.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı: Üniversite öğrencilerimizin yurt problemini dile getirenler maalesef devam yurt projesini bile durdurdular. Biz bu projeleri yapmak istiyoruz ve bunu buradan duyuruyoruz. Eğer bize devredilirse kısa sürede bitirir ve hizmete açarız.

BARIŞ SAVAŞ