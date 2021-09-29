Türkülü ameliyathanede stres dışarı huzur içeri

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Özdemir, yaptığı operasyonlarla sadece kalbe dokunmuyor, "müzik ruhun gıdasıdır" sözünü doğrularcasına ameliyathanede çaldığı türkülerle hastalarının ruhuna da dokunuyor.

2 YILDIR SÜRDÜRÜYORUZ: Gelişen girişimsel kardiyoloji aracılığıyla, artık kalp kapağı değişiminden tıkalı damarları açmaya kadar birçok operasyon ameliyatsız yapılabiliyor. Çığır açan yöntemlerle ameliyatın riskli olduğu hasta gruplarında ameliyatsız olarak kalp kapak değişimi yapılıyor. Tıkalı damarlar açılıyor. Stent takılıyor. Hasta açık kalp ameliyatlarında uyutuluyor. Ama bizim yaptığımız girişimsel operasyonlarda hastaya anestezi uygulanmıyor. Hasta ameliyathaneye girince tedirgin oluyor. Stresli oluyor. 2 yıldır ben ve ekibim operasyonlarımızı türküler eşliğinde yapıyoruz. Hafif şekilde türkülerin ezgileri yayılıyor ameliyathanede. Herkes rahatlıyor.

HASTALAR HUZUR BULUYOR: Bir anjiyo işlemi 1-2 saat sürüyor. Anjiyoyu lokal olarak ya kasıktan ya da bilekten girerek yapıyoruz. Hasta bu sırada uyutulmuyor. TAVİ'de ya da kalp kapakçığına uyguladığımız mitraklip operasyonlarında hastalar anesteziyle uyutuluyor. Ama onlar da operasyonun başında ve narkozdan uyanırken stresli oluyor. Türküler narkoz gibi anestezi görevi görüp hastayı rahatlatıyor. Zaten Aşık Veysel, Aşık Mahsuni, Neşet Ertaş gibi sanatçılarımız filozof gibi. Söyledikleri türküler hastayı başka bir aleme götürüyor. Örneğin Neşet Ertaş, 'kalpten kalbe bir yol vardır, görünmez' demiş. Ben ve ekibim anjiyo yaparken, Ertaş'ın söylediği o görünmez yolu türküler eşliğinde buluyoruz. Hasta huzurlu oluyor, biz huzurlu oluyoruz.

ŞARKI İSTEĞİNDE BULUNAN, 'SESİNİ AÇAR MISINIZ?' DİYE SORAN HASTALARIMIZ VAR

PROF. Dr. Ramazan Özdemir "Hafta sonu genç bir hasta göğüs ağrısıyla geldi. Kalp krizi geçiriyordu. Kalp damarları tıkalıydı. Acil olarak tıkalı damarlarını açmak için ameliyathaneye aldığımızda panik halindeydi. Sonra türkülerin sesini duydu. 'Hocam sesi biraz daha açar mısınız? Türküler bana çok iyi geldi. Beni sakinleştirdi' deyince biz de rahatladık. Operasyon başarılı geçti. Bazı hastalarımız ameliyathanede türkü isteğinde de bulunuyor. 'Hocam, Neşet Ertaş'tan bir türkü çal da sakinleşeyim' diyen, Müslüm Gürses'ten Leylek Baba'yı isteyen de var. Aşık Mahsuni'yi Aşık Veysel'i soran da oluyor. Kimi 'Hocam çalın bi tulum da beni Karadeniz'e götür" diyor. Türkülerimizin kimi damardan, kimi sevdadan, kimi aşktan yazılmış. Anadolu kokuyor. Bizim geleneğimiz türküler" dedi.