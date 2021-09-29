AYM'den, tanık beyanıyla mahkum olan polis için önemli karar
Anayasa Mahkemesi tanık beyanlarıyla mahkum olan polis memurunun bireysel başvurusunda adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 29 Eylül 2021 07:49
Bir polis memuru hakkında, FETÖ'den yapılan ceza soruşturması sırasında, 2 tanığın beyanları nedeniyle 8 yıl hapis cezası verilmiştir. Mahkum olan polis memuru ve avukatı, tanık beyanlarının huzurda alınmadığı ve tanığa soru soramadıkları gerekçesiyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini belirtmişlerdir.
Anayasa Mahkemesi, tanık beyanları mahkumiyette belirleyici olması nedeniyle, tanıkları sorgulama imkanı verilmemesinin Anayasa'nın 36. maddesindeki adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi. AYM, ihlalin giderilmesi için dosyayı Artvin Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.