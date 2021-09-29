Canlı yayınında Yaşar Hacısalihoğlu ile Ersan Şen'in sözlü kavgası

Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net'te siyaset gündemine dair konular ele alındı.

Hemen hemen her tartışma programında yer alan ve her konuda konuşan Ersan Şen, bu kez akademisyen Yaşar Hacısalihoğlu ile ekran sürtüşmesi yaşadı.

Programın sonlarına doğru, Yeniyüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu ile hukukçu Ersan Şen arasında tartışma yaşandı.

HACISALİHOĞLU İLE ERSAN ŞEN ARASINDA SÖZLÜ SATAŞMA

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadelesi üzerine hararetlenen tartışmada Yaşar Hacısalihoğlu, "Senin ömrün kadar bu işlerle uğraştım, her b.ktan anlayacaksın değil mi?" deyince ortam daha da gerildi.

Ersan Şen de aynı ifadelerle karşılık verince moderatör Kübra Par araya girdi ve yayını sonlandırdı.