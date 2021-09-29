İbrahim Kalın, Aylan bebek denince, duygusal anlar yaşadı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum Programı'na konuk oldu.

AYLAN BEBEĞİ HATIRLAYAN KALIN'IN GÖZLERİ DOLDU

Türkiye'deki Suriyeli göçmenler hakkında yaptığı konuşmasında, tüm dünyayı derinden sarsan Aylan bebeğin ölümünü hatırlayan İbrahim Kalın'ın gözleri doldu.

'O ÇOCUK HEPİMİZİN ÇOCUĞU OLABİLİRDİ'

İbrahim Kalın, "Binlerce insan yollarda öldü, Aylan Kurdi fotoğrafını heralde unutamıyoruz değil mi?!

O çocuk hepimizin çocuğu olabilirdi." ifadelerinin ardından, kısa bir süre duraksayarak yutkundu.

'İNSANLIK TARİHİ AÇISINDAN UTANÇ VERİCİ BİR FOTOĞRAF'

Bunun üzerine Candaş Tolga Işık, "Ben size başka bir şey sorayım. Siz bir duygulandınız. Tabii o fotoğraf insanlık tarihi açısından utanç verici bir fotoğraf. Hatırlayıp da duygulanmamak mümkün değil" dedi.

AYLAN BEBEK VE AİLESİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bodrum'da, 2 Eylül 2015'te Yunanistan'a geçmek isterken bindikleri lastik botun batması sonucu Suriyeli 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin yanı sıra ağabeyi ve annesinin de aralarında bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Aylan bebeğin sahile vuran cansız bedeninin görüntüleri, Suriye'deki savaşın korkunç yüzünü bir kez daha ortaya koymuş, uluslararası toplumun mülteci sorununa dikkatini çekmişti.