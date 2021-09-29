Sayıştay Diyanet'in ihale mevzuatına uymadığını tespit etti
Diyanet İşleri Başkanlığının 2020 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporunda "Bazı Alımlarda Açık İhale Usulü Yerine Pazarlık Usulünün Seçilmesi" başlıklı bulguda mevzuata aykırılıklar tespit edilmiştir. Sayıştay tespit ettiği bulgularda idarenin yapmış olduğu savunmayı yeterli görmemiştir
Ramazan ayının başlangıcı İdare tarafından bilindiği halde tedbir alınmamış
İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre Açık İhale Usulü ile gerçekleştirmesi
gereken işlerin temini için uygun olmayan usuller kullanmıştır.
4734 sayılı Kanunun 5'inci maddesi "Temel İlkeler"i düzenlemiştir. Anılan maddenin dördüncü fıkrası, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünü temel usul olarak belirlemiş, diğer ihale usullerinin Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabileceğini hükme bağlamıştır.
Sözü edilen Kanunun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü, bütün isteklilerin
teklif verebildiği usuldür. Ancak İdare, bu usulde yapması gereken bazı ihaleleri
diğer istisnai usullerde gerçekleştirmiştir.
Örneğin, 2020/222657 kayıt numaralı İftar-Sahur Canlı Yayın Programı Hizmet
Alımı işini 4734 sayılı Kanunun 21'inci maddesinin (b) bendi kapsamında Pazarlık
usulü ile gerçekleştirmiştir. İdare, ihale onay belgesinde bu usulün seçilmesine
gerekçe olarak programın yapılacağı mekanın Ramazan ayına kısa bir süre kala
belirlenebildiği ve programda kullanılacak ekipmanların mekan belirlendikten
sonra ayarlanabildiği, bu sebeple de açık ihale usulü uygulamak için vakit kalmadığı
hususlarını göstermiştir.
Bir başka örnekte İdare, 2020/415988 kayıt numaralı 4-6 Yaş Grubu Muhtelif
Kitap İşi ihalesini yine 4734 sayılı Kanunun 21'inci maddesinin (b) bendi kapsamında
pazarlık usulü ile gerçekleştirmiştir. İhale onay belgesinde Eğitim Hizmetleri
Genel Müdürlüğünün ihaleye konu kitapların basımına ivedi olarak ihtiyaç duyduğunu
ihaleyi gerçekleştiren birim olan Dini Yayınlar Genel Müdürlüğüne bildirdiği,
ancak basım için grafik, tasarım ve kapak çalışmaları yapıldığı, işin açık ihale
ile gerçekleştirilmesi durumunda Eylül ayında Kuran kurslarına başlayacak öğrencilerin
kullanımına yetişmeyeceği, bu sebeplerle de pazarlık usulü ile ihalenin gerçekleştirileceği
belirtilmiştir.
İdarenin uyguladığı pazarlık usulü (21/b), Kanuna göre doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması durumlarında uygulanabilmektedir.
Kuran kurslarına Eylül ayında başlaşlandığı halde gerekli tedbirler alınmamış
Verilen örnekler incelendiğinde Ramazan ayının başlangıcı İdare tarafından
bilinmektedir. Aynı şekilde öğrenciler Kuran kurslarına Eylül ayında başlamaktadır.
İdare tarafından rahatlıkla yıl başından itibaren bu ihalelerin planlanması
mümkündür. Kullanılan pazarlık usulünde belirtildiği gibi bir ivedilik durumu
mevcut değildir. İdare ile yapılan görüşmelerde uygulayıcılar tarafından ihaleler
pandemi dönemine denk geldiğin için salgın hastalık durumunda örnekleri verilen
ihalelerin sözü edilen (b) bendi ile yapılabileceği sonucuna varıldığı anlaşılmıştır.
Ancak bendin lafzından anlaşılacağı üzere salgın hastalık dahil bentte değinilen
sebeplerle ivedilik durumu arasında bir illiyet bağının olması şarttır. Bir
başka deyişle salgın hastalık koşullarının bulguda örneklenen alımların açık
ihale usulü ile temin edilmesine engel olması gerekmektedir. Pandemi koşulları söz konusu hizmetlerin
açık ihale ile temin edilmesine engel teşkil etmemektedir.
İdarenin uygun olmayan ihale usulleri ile alımlarını gerçekleştirmesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun rekabet, eşit muamele ilkelerine aykırıdır. İhalelerin zamanında ve uygun usullerle gerçekleştirilmesi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması gerekmektedir.