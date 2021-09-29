Zehir taciri sahte diplomat kimliğiyle yakalanmış

Milliyet'ten Paşa ALYURT'un haberine göre: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 25 Ocak'ta Kolombiya Bogota'tan çiçek kolileri arasında İstanbul'a getirilen 24 kilo 600 gram, 25 Mart'ta getirilen 2 kilo 184 gram ve 5 Eylül'de Ekvador'dan muz konteynerine gizlenerek getirilen 44 kilo 850 gram kokain sevkiyatıyla bağlantılı olduğu belirlenen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 9 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Ankara, İstanbul ve Sakarya'da belirlenen adreslere yapılan operasyonda Tolga C., Gökhan P., Nurten A., Atilla A., Galip Ç. ve Levent G. yakalanarak gözaltına alındı.

ZİFT DÖKMÜŞLER

Milliyet'in ulaştığı bilgiye göre, şüphelilerden Atilla A., baskın üzerine yalın ayak garaja gidip aracına binerek kaçmak istediği sırada polislerce yakalandı. Üzerinden 32 bin dolar ile 52 bin Türk lirası çıktı. Şüphelilerden Tolga C.'nin de Kolombiya'da bir ay kalarak uyuşturucu madde sevkiyatını organize ettiği, Avrupa'ya da kokain yolladığı bildirildi. Ayrıca şüphelilerin kokuya duyarlı köpeklerin tespitini engellemek amacıyla uyuşturucu malzemenin dışına özel sıvı ve zift sürdükleri belirlendi. Şüphelilerden Gökhan P.'nin ise "diplomatım" diyerek polisten kurtulmaya çalıştığı, yapılan aramada evinde sahte diplomat kimliğinin bulunduğu öğrenildi.

BABASI ÜNLÜ UYUŞTURUCU BARONU

Eşi de cezaevinde bulunan şüphelilerden Nurten A.'nın babasının ise, 90'ların ünlü uyuşturucu baronu Selahattin A. olduğu bildirildi. Selahattin A., 1998'de İstanbul'da 35 kilogramlık eroin partisi düzenlediği gerekçesiyle polis baskınıyla yakalanmıştı. O dönem mal varlığına el konulan Selahattin A.'nın uyuşturucudan elde ettiği gelirle, İstanbul, Adapazarı ve Kocaeli'de ailesi ve kendi üzerine çok sayıda gayrimenkul satın aldığı belirlenmişti.